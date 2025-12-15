קבוצה של כ-70 משתתפים בתכנית "החוויה הישראלית" התעוררה בצפת לבשורות הקשות על מתקפת הטרור בסידני. שעות אחר כך הדליקה נרות חנוכה בבירה כשהלב שבור ומלא גאווה יהודית. צפו

בזמן שיהודי התפוצות נאלצים להתמודד עם גל אנטישמיות חסר תקדים, קבוצת צעירים מאוסטרליה שנמצאת בישראל במסגרת תכנית "החוויה הישראלית" חוותה אתמול (ראשון) את החיבור הכואב בין חנוכה לאקטואליה. הם התעוררו בצפת לשמועת הפיגוע הקשה בסידני, אוסטרליה, ובערב הגיעו לירושלים להדלקת נר ראשון – כשחלקם עדיין מנסים לברר את מצב יקיריהם.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . הדברים המחזקים של הרב אוון וינטמונט (צילום: יח"צ)

"הלב נקרע, אבל ממשיכים להדליק"

אתמול בבוקר, בזמן טיול בצפת, נחתה על הקבוצה בת כ-70 הצעירים היהודים מאוסטרליה הידיעה על מתקפת הטרור בסידני. חלק גדול מהמשתתפים מגיעים מהקהילה היהודית בעיר, וכמה מהם בודקים בימים אלה את שלום בני משפחה וחברים.

מנהל הקבוצה, הרב אוון וינטמונט, אמר: "להיות יהודי היום זה אומר שיהיה לך את הכוח הפנימי להמשיך ולהדליק את הנרות ולעשות עוד מצווה".

"הפיגוע הכי כבד מאז 1996"

אחד המשתתפים, שמשפחת אמו מסידני, אוסטרליה, שיתף בתחושות הקשות: "זה היה הפיגוע הכי כבד שחווינו מאז 1996, ולא האמנו שדבר כזה טראומתי יכול לקרות. היה מאוד מעציב ומותח לקבל את הבשורות, במיוחד כשאני נמצא פה בצדו השני של העולם ולבי איתם תוך חוסר אונים כשאין עם מי לדבר בזמן שרואים את כל התמונות האיומות שפורסמו בתקשורת וברשתות החברתיות. יש לנו גאווה להיות יהודים באוסטרליה, והקהילה שלנו תומכת אחד בשני בכזה יום אפל וכעת עלינו להיות חזקים ולעמוד מול זה ביחד ובגאווה".

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . קבוצת "החוויה הישראלית" בהדקלת נרות (צילום יח"צ)

חנוכה כנקודת אור מול החושך

מנכ"ל החוויה הישראלית, שרון שלמה, התייחס לאירועים: "מתקפת הטרור הקשה שהתרחשה היום בסידני היא הוכחה למצב הקשה עמו מתמודדות קהילות יהודיות ברחבי העולם, האנטישמיות והאיומים היומיומיים. אנחנו בחוויה הישראלית דואגים להעניק לקבוצות המגיעות לישראל מעטפת חמה ומכילה המחזקת את הזיקה לישראל ובתקווה גם מעניקים להם כלים לחזור איתם לקהילותיהם ולהתמודד עם האתגרים הניצבים בפניהם".

הערב, מול הכותל המערבי או באחת הנקודות היפות בירושלים, הדליקו הצעירים את הנר הראשון – סמל קטן של אור בתוך יום שחור במיוחד עבור יהדות אוסטרליה.