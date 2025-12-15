אחרי שתקף את שורד השבי איתן מור, אימהות לוחמים הגישו תלונה לרשות השנייה נגד ברקוביץ' "הכפשת שורדי שבי ומשפחותיהם ולוחמים עוברת את הקו האדום"

אחרי שתקף את שורד השבי איתן מור, אמהות לוחמים הגישו היום (שני) תלונה לרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו: "הכפשת שורדי שבי ומשפחותיהם ולוחמי צה"ל עוברת את הקו האדום".

ברקוביץ׳ אמר אמש: "אני חושב איתן, שזו חוצפה. במשך שנתיים, אנשים יצאו מהבתים שלהם, ימים ולילות לכיכר החטופים, ופשוט התחננו לממשלה שיחזירו את החטופים. קראו בשמות שלהם, שמו תמונות. במשך שנתיים. איך אתה יכול לבוא עכשיו ולהגיד, אני חושב שהמחאה הזאת עשתה לי רק נזק?"

עוד באותו נושא אייל ברקוביץ' בהתבטאות מזעזעת על החטוף 22:50 | חדשות סרוגים 12 1 😢

האמהות כתבו כי בשידור אמש השתלח השדרן אייל ברקוביץ׳ בערוץ 13 בשורד השבי איתן מור ובמשפחתו, ״בצורה פוגענית שהדעת איננה סובלת״. לדבריהן, ״משפחת מור עמדה לאורך כל השנתיים האחרונות כצוק איתן, בדרישה לשחרר לא רק את בנם החטוף – אלא את כל החטופים יחדיו ובאופן שלא יפגע בביטחון ישראל״.

אימהות הלוחמים נגד ברקוביץ': "לרשות השניה יש את הסמכות והחובה לדרוש את שמירת גבולות השיח"

ההודעה המלאה של האימהות: "השדרן אייל ברקוביץ' השתלח בערוץ 13 בשורד השבי איתן מור ובמשפחתו בצורה פוגענית שהדעת איננה סובלת. משפחת מור עמדה לאורך כל השנתיים האחרונות בצוק איתן, בדרישה לשחרר לא רק את בנם החטוף – אלא את כל החטופים יחדיו ובאופן שלא יפגע בביטחון ישראל".

"בזכות עמידתם האיתנה ובזכות הלוחמים שקיבלו מהם את העידוד ואת הרוח, הגענו לשחרור חטופים באופן שביטחון ישראל אינו מופקר. לוחמי צה"ל הם אלה שבמשך מעל שנתיים יצאו מהבית לא אל הכיכר שבלב תל אביב, אלא לעזה, ללבנון ולסוריה, במטרה להחזיר את החטופים ולהראות לאויבינו שרצח וחטיפת ישראלים לא משתלמים".

"מאות לוחמים הקריבו את חייהם ועוד אלפים את בריאותם כדי להשיב את החטופים, אבל מר ברקוביץ העז בשידור להלל את אלו שהתכנסו בכיכרות כדי לקרוא לכניעה לחמאס, ולהשמיץ את אלו שדרשו ניצחון על אויבינו. קל להבין את הצורך של ערוץ 13 שנמצא בחובות כבדים ועם רייטינג צונח בפרובוקציות שיזכירו לציבור שהוא קיים, אבל גם לצורך הזה יש גבולות אדומים. לרשות השניה יש את הסמכות והחובה לדרוש את שמירת גבולות השיח. הכפשת שורדי שבי ומשפחותיהם ולוחמי צה"ל עוברת את הקו האדום