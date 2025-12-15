חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 15.12.2025 / 11:51

בהערכת מצב מיוחדת שערכה המשטרה לקראת השינוי במזג האוויר, פורסמה רשימת כבישים באזור הדרום והנגב כי היא צפויה להיחסם כבר בשעות הקרובות. כל הפרטים

לקראת השינוי הקיצוני במזג האוויר הערב (שני) המשטרה נערכת עם חסימות יזומות של כבישים ברחבי הדרום, בשל החשש לשיטפונות. במסגרת הערכת מצב מיוחדת שהסתיימה לפני זמן קצר במשטרת המחוז הדרומי, וכחלק ממכלול השיקולים לשמירה על שלום הציבור ובטיחות משתמשי הדרך, התקבלה ההחלטה על חסימות יזומות של צירי תנועה ברחבי הדרום. החל מהשעה 13:30 בצהריים יסגרו לתנועת רכבים הכבישים הבאים: כביש 40: מצפה רמון – צומת ציחור – צומת קטורה. כביש 12: צומת נאות סמדר – הכניסה המערבית לאילת (כיכר העוגן). כביש 13: צומת ציחור – צומת מנוחה. נכון לעכשיו התנועה לאילת ויישובי הערבה תתאפשר באמצעות כביש 90. במשטרה מבהירים כי לאורך כל היום צפויים שיבושי תנועה בכביש 90 – מעין גדי ועד אילת.

