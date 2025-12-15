ביטוח לאומי מזהיר את הציבור מפני הודעות פייק ניוז: "ההודעה הבאה לא נשלחה מהביטוח הלאומי, כך תזהו מה כן נשלח מהביטוח הלאומי"

ביטוח לאומי הזהיר היום (שני) את הציבור מפני הודעות פייק ניוז שנראות כאילו נשלחו מטעמם: "ההודעה הבאה לא נשלחה מהביטוח הלאומי, כך תזהו מה כן נשלח מהביטוח הלאומי".

ההודעה המלאה: "שימו לב, ההודעה הבאה לא נשלחה מהביטוח הלאומי. איך יודעים מה כן נשלח מהביטוח הלאומי?: הודעה אמיתית תגיע מה- BituahLeumi. סיום כתובת האינטרנט שלנו תמיד תהיה Gov.il. לעולם לא נבקש מכם למלא פרטי כרטיס אשראי בהודעת SMS.. אנחנו ניידע אתכם תמיד גם באזור האישי בתוך מכתבים. ניתן תמיד לוודא עם מוקד שלנו 6050*".

לפני כשבועיים ביטוח לאומי פרסם הודעה חריגה בה הוא פונה ישירות לאזרחי ישראל, ומסביר לו את הבעיה בהחלטת משרד האוצר להעביר אליו את הטיפול בתווי חניה לנכים. בהודעה, שנכתבה בצורה פחות רשמית מאלו שהם רגילים להוציא, נכתב בין היתר: "תחשבו שבמקום ועדה רפואית לנפגע פעולות איבה או לקביעת אחוזי נכות או מחלה – תצטרכו להמתין כי נקבעה וועדה רפואית לטיפול ב…תו חנייה".