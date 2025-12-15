ביטוח לאומי הזהיר היום (שני) את הציבור מפני הודעות פייק ניוז שנראות כאילו נשלחו מטעמם: "ההודעה הבאה לא נשלחה מהביטוח הלאומי, כך תזהו מה כן נשלח מהביטוח הלאומי".

ההודעה המלאה: "שימו לב, ההודעה הבאה לא נשלחה מהביטוח הלאומי. איך יודעים מה כן נשלח מהביטוח הלאומי?: הודעה אמיתית תגיע מה- BituahLeumi. סיום כתובת האינטרנט שלנו תמיד תהיה Gov.il. לעולם לא נבקש מכם למלא פרטי כרטיס אשראי בהודעת SMS..  אנחנו ניידע אתכם תמיד גם באזור האישי בתוך מכתבים. ניתן תמיד לוודא עם מוקד שלנו 6050*".

לפני כשבועיים ביטוח לאומי פרסם הודעה חריגה בה הוא פונה ישירות לאזרחי ישראל, ומסביר לו את הבעיה בהחלטת משרד האוצר להעביר אליו את הטיפול בתווי חניה לנכים. בהודעה, שנכתבה בצורה פחות רשמית מאלו שהם רגילים להוציא, נכתב בין היתר: "תחשבו שבמקום ועדה רפואית לנפגע פעולות איבה או לקביעת אחוזי נכות או מחלה – תצטרכו להמתין כי נקבעה וועדה רפואית לטיפול ב…תו חנייה".

ההודעה המזויפת | צילום: ביטוח לאומי

הם הדגישו כי "הכל התחיל כשהונפקו תווי חנייה מזויפים לנכים. עכשיו במשרד האוצר מנסים להעביר את המחדל לביטוח הלאומי ולפגוע בשירות לאזרח ובנפגעי פעולות האיבה. במשך שנים חולקו תווי חניה לאנשים שלא היו זכאים להם. זו הייתה טעות מערכתית ובאחריות משרד התחבורה. טעות שדורשת בדיקה, שיפור ותיקון המצב. במקום לתקן את מה שדורש תיקון, במקום לקבל אחריות, האוצר מעדיף להעביר את הכל לביטוח הלאומי. מהלך שעלול להקריס את המערכת שכבר היום עובדת בעומס חסר תקדים, במיוחד מאז השבעה באוקטובר".