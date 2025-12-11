המשטרה הוציאה הודעה נגד אתר מאקו על פרסום שקרי לגבי אירוע הירי ברחובות. זוהי ההודעה השנייה של המשטרה השבוע נגד האתר

המשטרה הוציאה היום (חמישי) הודעה נגד אתר מאקו על פרסום שקרי לגבי אירוע הירי ברחובות הבוקר. זוהי ההודעה השנייה של המשטרה השבוע נגד האתר והשלישית בשבועות האחרונים.

בכתבה נכתב לגבי האירוע בו תושב רחובות ירה לעבר שב"חים שפרצו לרכבו, כי התושב נעצר. במשטרה הבהירו: "פרסום שקרי ומטעה, העומד בסתירה להודעת דוברות המשטרה".

הודעת המשטרה: "הודעת הכחשה לפרסום שקרי ומטעה שוב באתר "מאקו", והפעם בהתייחס לאירוע ירי של בעל רכב לעבר שב"חים שפרצו לרכבו ברחובות, נבהיר כי האזרח אינו עצור ולא פרצו לביתו. אילו הכתב היה נצמד לפרטי ההודעה הרשמית והמדויקת של דוברות המשטרה, היה חוסך את הטעיית הציבור".

"בניגוד לפרסום שגוי באתר "מאקו" , נבהיר כי עפ"י העובדות, כפי שפורטו בהודעה הרשמית והמדויקת מטעם דוברות המשטרה, הרי שמדובר בירי לעבר פורץ לרכב בעת שבעליו חש עפ"י החשד בסכנה ובשום שלב לא היתה פריצה לביתו. בנוסף נבהיר, כי בניגוד לפרסום השגוי באתר, העומד בסתירה להודעת דוברות המשטרה, הרי שהאזרח שירה בפורץ לרכב לא נעצר בשום שלב ! כאמור, הפרסום שעלה היום באתר מאקו, שוב שקרי ואנו מצפים מכלי תקשורת להמשיך ולהקפיד על בדיקת העובדות בכדי לא להטעות את הציבור".