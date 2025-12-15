אמש (ראשון) כולנו התאספנו סביב החנוכייה עם המשפחה הקרובה שלנו, הדלקנו נר ראשון ושרנו יחד משירי החג. מי שהתאספו סביב חנוכיות במקומות פחות קונבנציונליים הם הסלבס העסוקים במופעי חנוכה. צפו

חנוכה שמח! החג הכי חורפי ומלא אור סוף סוף הגיע, ואתמול הדלקנו את הנר הראשון. מי שעוד הצטרפו למצווה והדליקו נר הם הכוכבים הגדולים במדינה. בין הפקת חנוכה לאחרת, לילדים ולמבוגרים, הסלבס עצרו את העבודה, התקבצו יחד, והדליקו נרות חנוכה.

צפו בכוכבי הפסטיגל מדליקים נרות חנוכה:

כוכבי הפסטיגל עצרו את החזרות וההכנות כדי להדליק יחד נר ראשון לכבוד חג החנוכה. בין עיצומם של המופיעים לבין ההתרגשות הגדולה, עצרו האמנים לרגע של חג, חיבוק משותף ואור אחד גדול.

צפו בכוכבי מופע NEXT מדליקים נרות חנוכה בהובלת עומר אדם:

גם כוכבי המופע הענק NEXT הדליקו אמש יחד נר ראשון לכבוד חג החנוכה. עם תחילת המופעים בהיכל מנורה בתל אביב עצרו כוכבי המופע המצליח להדלקת נרות מרגשת בה נכחו שורדי השבי, האחים גלי וזיוי ברמן ואמילי דמארי, שהגיעו להתארח במופע. מי שבירך בקולו הערב והוביל את ההדלקה החגיגית הוא לא אחר מהזמר עומר אדם.

צפו בהפקת הילדים "מותק מהאגדות" מדליקים נרות חנוכה:

"מותק מהאגדות", מופע החנוכה לילדים בכיכובם של מיקי מה נשמיקי, מני ממטרה, קוגומלו, משפחת ספיר ורועיקי מצחיקי, הדליקו גם הם יחד נר ראשון, יחד ובחגיגיות גדולה.