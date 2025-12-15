ראש ממשלת אוסטרליה אנתוני אלבניזי הגיב להאשמות של ראש הממשלה בנימין נתניהו נגדו ואמר כי הוא "לא מקבל את הטענה שלו, הקושרת בין הכרה במדינה פלסטינית לבין הפיגוע"

יום אחרי הפיגוע הקטלני במסיבת חנוכה בסידני: ראש ממשלת אוסטרליה אנתוני אלבניזי הגיב היום (שני) להאשמות של ראש הממשלה בנימין נתניהו נגדו, זאת אחרי שנתניהו אמר אמש כי "המדיניות שלהם שופכת שמן על הבעירה האנטישמית". בראיון לרשת ABC האוסטרלית אלבניזי אמר כי הוא "לא מקבל את טענת נתניהו הקושרת בין הכרה במדינה פלסטינית לבין הפיגוע".

לטענת אלבניזי, "עליית האנטשימיות והימין הקיצוני היא מקור לאיום ולדאגה. "רוב מוחץ של העולם מכיר בפתרון שתי המדינות כדרך להתקדם במזרח התיכון. כראש ממשלת אוסטרליה, אני נדרש לחבר את האומה האוסטרלית ולגבור על הכוחות שמנסים לפלג אותנו ולשסות את אזרחי אוסטרליה איש ברעהו. זו העת לחבק את הקהילה היהודית, ולא רק את מי שהושפע מהפיגוע ישירות – אלא את כולם".

"אנחנו נעשה הכל כדי להגיב לפעולת הטרור והאנטישמיות בחוף בונדיי אמש" הבהיר ראש הממשלה בסיכום דבריו. "אנחנו עומדים לצד היהודים האוסטרלים, ואנחנו עומדים נגד שנאה ואלימות. אוסטרליה חזקה יותר מאלה שמנסים לפלג אותנו, ונעבור את זה יחד".

כאמור, אמש נתניהו התייחס לפיגוע באוסטרליה כשהוא יצא למתקפה זועמת וחריפה על אוסטרליה, והטיל לרגלי ממשלת השמאל בסידני את האחריות לטבח הקשה. בדבריו סיפר כי הזהיר את אלבניזי במכתב אישי שמסר לו והתריע בפניהם על האנטישמיות המתגברת שמדיניות הממשלה מקדמת, וכי התוצאה מול עיניו כעת.

"לפני כמה חודשים כתבתי מכתב לראש ממשלת אוסטרליה. אמרתי לו שהמדיניות שלהם שופכת שמן על הבעירה האנטישמית, ושהיא מעודדת את שנאת היהודים שפושה ברחובות אוסטרליה" סיפר נתניהו. "אנטישמיות זה סרטן, והיא מתפשטת כשמנהיגים שותקים, והם חייבים להחליף את החולשה בעוצמה מולם. זה לא קרה באוסטרליה, וקרה שם היום משהו נורא, רצח בדם קר".

נתניהו גם הודיע כי היהדות ניצבת בפני מערכה כנגד אנטישמיות גוברת, והודיע כי הדרך היחידה קדימה היא להילחם: "אנחנו עומדים היום במערכה מול אנטישמיות עולמית, והדרך היחידה להילחם בה זה להוקיע אותה, ולהילחם בה, אין דרך אחרת. זה מה שאנחנו עושים במדינת ישראל, עם צה"ל, עם כוחות הביטחון שלנו, עם הממשלה שלנו, והעם שלנו. אנחנו נמשיך להוקיע את אלה שאינם מוקעים – אלא מעודדים, אנחנו נמשיך לדרוש מהם לעשות מה שנדרש ממנהיגים, אנחנו לא נוותר, לא נקל ראש, ונמשיך להילחם כמו שעשו אבותינו החשמונאים, שהצילו את חוט החיים של עם ישראל".