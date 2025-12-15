אחרי הדברים הקשים של השדרן אייל ברקוביץ' נגד פדוי השבי איתן מור, ינון מגל מאשים בצביעות: “כשזה אני – סערה. כשזה אתם – דממה מוחלטת”

לאחר דבריו של השדרן אייל ברקוביץ' נגד פדוי השבי איתן מור, תקף הבוקר ינון מגל את התקשורת ואמר: "כשאני רמזתי משהו הייתה סערה – עכשיו כולכם שותקים.

כזכור, בשבוע שעבר סיפר איתן מור בתוכנית הפטריוטים כי ההפגנות "למען שחרור החטופים", בזמן המלחמה העלו את המחיר של החטופים וכי בכירי חמאס התייעצו כיצד ניתן להוציא מהבתים את המפגינים.

אמש התייחס אייל ברקוביץ' לדברים בתוכניתו בערוץ 13 ואמר: "אני לא רוצה להיות גס אז אני אומר זאת בעדינות. אני חושב שזו חוצפה. במשך שנתיים אנשים יצאו מהבתים שלהם ימים ולילות, בחום, בקור, בגשם, אנשים מבוגרים, צעירים, יצאו לכיכר החטופים וקראו לממשלה להחזיר את החטופים."

"קראו בשמות שלהם, שמו תמונות, במשך שנתיים. איך אתה יכול לבוא עכשיו ולהגיד שהמחאה הזו עשתה רק נזק. איפה טיפת הערכה לאנשים האלו שעזבו אתת הבתים שלהם ובאו והרימו תמונה שלך איתן ורצו שיחזירו אותך. ורק עוד תזכורת קטנה איתן, אבא שלך לא רצה להחזיר אותך".

עוד באותו נושא

הבוקר, תקף ינון מגל את התקשורת ואמר: "למה הייתה סערה כשאני רמזתי משהו על עידן אלכסנדר ועכשיו כולכם שותקים כשברקוביץ' נכנס בבוטות בפדוי שבי? למה זה לא אותו הדבר?".

"כשזה הייתי אני הייתה סערה, והתנצלתי ובצדק. אבל הנה פה, בשר מבשרכם פוגע בחטוף שאומר את דעתו שההפגנות פגעו במדינת ישראל, ישר הוא חוצפן ואיך אתה לא מתבייש."