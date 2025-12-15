בכנס "ארץ שכם" הושקה מהדורה חדשה של ספרו של זאב ארליך הי"ד, יוסי דגן הכריז שהכנס ייקרא על שמו ארליך: "מגדולי מנחילי ידיעת הארץ ואהבתה"

ראש מועצת שומרון יוסי דגן הודיע אמש (ראשון) בכנס שכם ה-11 שנערך כבכל שנה במרכז סיור ולימוד שומרון ביישוב שבי שומרון כי הכנס ייקרא מעתה על שמו של רס"ן זאב ארליך (ז’אבו) הי"ד – חוקר ארץ ישראל, מורה דרך ולוחם, שנפל במלחמה בלבנון בתקרית שבה נהרג גם סמל גור קהתי מגולני ז"ל.

בשיאו של האירוע הושקה מהדורה חדשה של ספר המאמרים שלו, "גבורת בית חשמונאי", לזכרו. יגאל אמיתי, אחיו של ז’אבו עלה לדבר כנציג המשפחה, ובישר שהמשפחה עובדת על הוצאת ספרים נוספים של ז'אבו הי"ד: "אנחנו עסוקים היום בעבודה עמוקה על המורשת של ז’אבו, לא רק המורשת הכתובה אלא גם הממצאים שבשטח".

"בכל יום אנחנו מגלים דברים חדשים: כתובות שז’אבו זיהה, מטבעות, ממצאים ארכיאולוגיים, וגם הצעות חדשות לקריאה מחודשת של כתובות שכבר היו מוכרות" .מצאנו מאמרים רבים שלא פורסמו, בהם מאמר יסודי על ספר יהודית שמזהה את המקומות מבחינה גיאוגרפית, וחומרים מחקריים חשובים נוספים. לאחרונה גילינו גם יומן אישי מהפציעה שלו במלחמת יום כיפור – מסמך מטלטל שמאיר צד נוסף באישיות שלו".

"אנחנו עובדים גם על הוצאת ספרים מהמאמרים שכתב על פרשות השבוע, יש לו כמעט ארבעה מאמרים על כל פרשה, ואנחנו מקווים שבעוד מספר חודשים יראה אור הספר הראשון. ז’אבו היה אומר תמיד משפט שמלווה אותנו בעבודה הזו: ‘העתיד קבוע – העבר כל הזמן משתנה’, וזה בדיוק מה שאנחנו חווים – כל גילוי חדש משנה ומעמיק את ההבנה של הסיפור שלנו כאן". אמר ארליך.

יוסי דגן על ז'אבו ארליך: "מחנך אמיתי בכל רמ"ח אבריו"

יוסי דגן, ראש מועצת שומרון, כובד בהדלקת נרות החנוכה ונשא דברים: "כל כך מרגש וכל כך חשוב שבמרכז של הערב הזה אנחנו משיקים את הספר שכתב אהובנו רב סרן ז'אבו ארליך הי"ד הוא היה דמות מופת, מחנך אמיתי בכל רמ"ח אבריו. מצד אחד היה עם החיוך שלו, ועם הענווה שלו ועם הסחבקיות שלו מצד שני עם הפדנטיות שלו לכל דבר שקשור לארץ ישראל, אהבת ארץ ישראל והמורשת של ארץ ישראל. בכל דבר ותמיד בצורה טובה וברוח טובה".

"הוא היה מגדולי החוקרים של ארץ ישראל מגדולי המחנכים לידיעת הארץ ואהבת הארץ, ואני בטוח שהוא יזכר בשורה אחת עם זאב וילנאי ויגאל ידין בתרומה שלו לחשיפת המורשת של עם ישראל, בתרומה שלו לחינוך, לאהבת ישראל ובגילוי של השורשים של העם ישראל כאן בוודאי בשומרון ובכל ארץ ישראל שאין עם שיש לו שורשים עמוקים כאלו".

"אנחנו זוכרים אותו בחייו, לכן הרבה מאיתנו זכו להכיר אותו וגם ללמוד ולהתחנך. לצערנו הוא הסתלק מאיתנו בקרב בלבנון שבו הוא נפל ביחד עם עם גור קהתי הי"ד. אנחנו רוצים לעשות טוב, רוצים להוסיף אור ולעשות טוב לכן הכנס הזה יקרא באופן קבוע על שם ז'אבו ארליך, והרוח הגדולה שלו תמשיך להשפיע על חינוך הדורות הבאים".

סמח"ט שומרון: "התפקיד שלנו הוא להגן על האזרחים ועל חבל הארץ המדהים הזה"

באירוע נשא דברים סמח"ט שומרון, סא"ל א', שעמד על רצף הגבורה ההיסטורי בגזרה: "כאן, בגזרה הזו, התחוללו קרבות כבר לפני 166 שנה לפני הספירה. התפקיד שלנו הוא להגן על האזרחים וגם להגן על חבל הארץ המדהים הזה". סמח"ט שומרון נשא דברים זכרו של ז'אבו ארליך ואמר: "כולנו הכרנו, חווינו והתחנכנו לאורו. יש הרבה מאוד אינפורמציה שהסתובבה לו בראש או שהוא כתב אותה ואנחנו עדיין לא נחשפנו אליה".

בלב הכנס הושקה המהדורה המחודשת והמורחבת של הספר “גבורת בית חשמונאי”, שכתב ז’אבו ארליך הי״ד. הספר יצא בהוצאת מרכז סיור ולימוד שומרון, ביוזמת חטיבת החשמונאים ובברכת משפחת ארליך, והיא כוללת הרחבה משמעותית של כתביו, פרק ייחודי על המבצרים החשמונאיים בדגש על השומרון והבקעה, רקע היסטורי מקיף ושדרוג גרפי מלא, תוך שמירה קפדנית על לשונו ורוחו.

הכנס "ארץ שכם" ה -11 עסק השנה בגבורת ישראל לאורך הדורות: מהגבורה העכשווית במלחמת 'חרבות ברזל', בה לוחמים כמו יפתח גץ הפגינו עוז רוח, ועד לקרבות החשמונאים העתיקים, עליהם שואבת השראה חטיבת 'החשמונאים' שהוקמה במהלך המלחמה. הנושאים הנידונים כללו את סיפורה של יהודית, חפירות ארכיאולוגיות עדכניות בהורקניה (אחד מארמונות המדבר המבוצרים של החשמונאים), ודיון בהשתלשלות היחסים בין יהודים לשומרונים בתקופה הרומית-ביזנטית. כמו כן, הוצג מבצע 'שומרון' (אוקטובר 1956) שהיה פעולת התגמול האחרונה לפני מערכת סיני.