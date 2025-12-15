ח"כ משה סעדה התראיין היום (שני) ברדיו גלי ישראל בנוגע לפרשת הפצ"רית ואמר: "מי שפיקח מקרוב על כל החקירה הזו וכתב שזו 'חקירה מדהימה, יסודית ובלתי תלויה' זו היועמ"שית בכבודה ובעצמה. מי שניהל את החקירה הזאת מקצה לקצה ואני אומר זאת מידיעה – היה העוזר האישי שלה חגי הרוש.
היה אמור להתמנות כבר אתמול מישהו שיבנה נדבך נוסף של חקירה, מעל הפצ"ריה, הייעוץ המשפטי והפרקליטות".
נזכיר כי אבישי גרינצייג פרסם אמש כי בכירים נוספים, ביניהם עוזרה הבכיר של היועמ"שית, נתנו עדות במשטרה. על פי הדיווח, בין הבכירים שמסרו עדות במשטרה: העוזר הבכיר של היועצת המשפטית לממשלה ד״ר חגי הרוש והמשנה לפרקליט המדינה עו״ד אלון אלטמן. יחד איתם מסרו עדות גם פרקליטה בכירה בלשכת אלטמן, וכן פרקליטה בכירה במחלקת בג״צים שהייתה אחראית על התגובה לבג״ץ בעניין בדיקת הדלפת הסרטון.
יובל הלא מבולבל
מעניין שתשקורת המיינסטרים( ואני לא מדבר על "הארץ" ) מתעלמת ולא סיפרה לציבור בישראל על כך...10:50 15.12.2025
גדי
ולמה לא חוקרים אותם כמו שצריך עם תפיסת הטלפונים שלהם?10:52 15.12.2025
גדי רדיו
מסך עשן
יותר חשוב זו העובדה שהממשלה הנוכחית בורחת מאחריות ל 7 באוקטובר, ולא יעזור להם כלום. הם בדרך הביתה.10:54 15.12.2025
א
היועמשית מבצעת עבירות פליליות בפרשת שדה תימן!שמנועה מלעסוק בפרשת שדה תימן ושיקרה לבגץ פעמיים בנושא, משתלטת על חקירת הפרשה ע"י סוכניה במשטרה, מה שמהווה לא רק ניגודי עניינים אלא עבירות...
היועמשית מבצעת עבירות פליליות בפרשת שדה תימן!שמנועה מלעסוק בפרשת שדה תימן ושיקרה לבגץ פעמיים בנושא, משתלטת על חקירת הפרשה ע"י סוכניה במשטרה, מה שמהווה לא רק ניגודי עניינים אלא עבירות פליליות שעליה היא צריכה לעמוד לדין!והמשטרה עדיין לא חוקרת אותה!המשך 11:24 15.12.2025
מסך עשן
גדי רדיו
גדי
יובל הלא מבולבל
