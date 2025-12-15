ח"כ משה סעדה טען היום כי הוא יודע מידיעה ברורה שמי שניהל את החקירה סביב ההדלפה של הסרטון משדה תימן – הוא עוזרה של היועמ"שית

ח"כ משה סעדה התראיין היום (שני) ברדיו גלי ישראל בנוגע לפרשת הפצ"רית ואמר: "מי שפיקח מקרוב על כל החקירה הזו וכתב שזו 'חקירה מדהימה, יסודית ובלתי תלויה' זו היועמ"שית בכבודה ובעצמה. מי שניהל את החקירה הזאת מקצה לקצה ואני אומר זאת מידיעה – היה העוזר האישי שלה חגי הרוש.

היה אמור להתמנות כבר אתמול מישהו שיבנה נדבך נוסף של חקירה, מעל הפצ"ריה, הייעוץ המשפטי והפרקליטות".

נזכיר כי אבישי גרינצייג פרסם אמש כי בכירים נוספים, ביניהם עוזרה הבכיר של היועמ"שית, נתנו עדות במשטרה. על פי הדיווח, בין הבכירים שמסרו עדות במשטרה: העוזר הבכיר של היועצת המשפטית לממשלה ד״ר חגי הרוש והמשנה לפרקליט המדינה עו״ד אלון אלטמן. יחד איתם מסרו עדות גם פרקליטה בכירה בלשכת אלטמן, וכן פרקליטה בכירה במחלקת בג״צים שהייתה אחראית על התגובה לבג״ץ בעניין בדיקת הדלפת הסרטון.