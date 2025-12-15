שגב כלפון שרד בשבי החמאס במשך שנתיים, אחרי שעבר הרעבה ועינויים קשים של המחבלים. הוא תכנן לברוח ואז שמע את אמא שלו מדברת ברדיו והתמלא בתקווה: "זה היה סימן"

שגב כלפון שרד בשבי החמאס שנתיים שלמות של עינויים, ובראיון מצמרר היום (שני) שיתף כי תכנן לברוח.

"התחלתי לחרוט על הבטון מה אני רוצה לעשות. זה היה בתקופה הכי קשה שלי שם, היו מענים ומרעיבים אותנו כל יום. ידעתי שפה אני אמות ב-100 אחוז. רציתי לקחת צ'אנס שאולי 50 אחוז אני אחיה. כל יום הייתי דוחה את הבריחה. היינו מדליקים את הרדיו כל יום ב-8-9 בבוקר ומוצאים שידור נקי של גלי צה"ל. הייתי אומר לעצמי בוא נחכה לבוקר אולי יהיו חדשות טובות, שיחות לעסקה", אמר כלפון בראיון לעומר ירדני ורותם ישראל בתוכנית הבוקר של רשת 13.

לאחר מכן שיתף כי ביום שתכנן לברוח באמת, שמע את אמא שלו מדברת ברדיו: "היו 36 שעות שלא נתנו לנו לאכול עם עינויים קשים. אמרתי, 'היום אני עושה את זה לבד'. ביום שתכננתי לברוח הדלקתי את הרדיו ב-16:00 ושמעתי את אמא שלי בשידור. זה היה סימן ובורא עולם נתן לי כוחות. החלטתי לנסות לשרוד רק בשביל האנשים שמחכים לי בחוץ".