אחרי שהשופטים סירבו לבטל את עדות נתניהו הבוקר (שני) יו"ר הפרלמנט של פרגוואי ראול לאטורה בדרכו לבית המשפט לפגוש את ראש הממשלה.

בעקבות הגעת לאטורה, השופטים נענו לבקשת ראש הממשלה והודיעו כי הוא יסיים כבר עכשיו את עדותו , שעה לפני המועד שנקבע השופטת רבקה פרידמן פלדמן אמרה: "לאחר שנחשפנו לכל התמונה החלטנו לסיים את הדיון, אם היינו יודעים היינו מבטלים את הדיון להיום".

עוד באותו נושא נתניהו נוזף בשופטים: "זה פשוט מביך, ביטלתי פגישה מדינית" 09:49 | חדשות סרוגים 4 0 😀 👏

מוקדם יותר פורסם כי ראש הממשלה נתניהו פנה לשופטים ונזף בהם כי היה אמור להיפגש עם יו"ר הפרלמנט של פרגוואי ראול לאוטרה מרטינז. נתניהו הסביר כי הפגישה המסודרת בוטלה בגלל שהעדות לא בוטלה, והבכיר המדיני ייאלץ להגיע לבית המשפט: "זה מביך שאי אפשר להפגש איתו כמו שצריך".

בנוסף אמר רה"מ: כי יש לו גם פגישה חשובה מאד עם שגריר ארה"ב בטורקיה טום ברק, גם בעניין סוריה: "הפגישה ב 1230. אבל פגישות צריך להכין, לשבת עם הצוות. ולכן אצטרך לצאת מוקדם ממה שנקבע". נתניהו הוסיף: "אני לא מכיר שום מקרה של אדם שנדרש להופיע שלוש פעמים בשבוע, אולי יש עוד מקרה אחד. אז אם מדברים שאף אחד לא מעל החוק. יש אדם אחר, דוד ביטן שמופיע פעמיים בשבוע"