אחרי שהשופטים סירבו לבטל את עדות נתניהו הבוקר (שני) יו"ר הפרלמנט של פרגוואי ראול לאטורה בדרכו לבית המשפט לפגוש את ראש הממשלה.
בעקבות הגעת לאטורה, השופטים נענו לבקשת ראש הממשלה והודיעו כי הוא יסיים כבר עכשיו את עדותו , שעה לפני המועד שנקבע השופטת רבקה פרידמן פלדמן אמרה: "לאחר שנחשפנו לכל התמונה החלטנו לסיים את הדיון, אם היינו יודעים היינו מבטלים את הדיון להיום".
מוקדם יותר פורסם כי ראש הממשלה נתניהו פנה לשופטים ונזף בהם כי היה אמור להיפגש עם יו"ר הפרלמנט של פרגוואי ראול לאוטרה מרטינז. נתניהו הסביר כי הפגישה המסודרת בוטלה בגלל שהעדות לא בוטלה, והבכיר המדיני ייאלץ להגיע לבית המשפט: "זה מביך שאי אפשר להפגש איתו כמו שצריך".
בנוסף אמר רה"מ: כי יש לו גם פגישה חשובה מאד עם שגריר ארה"ב בטורקיה טום ברק, גם בעניין סוריה: "הפגישה ב 1230. אבל פגישות צריך להכין, לשבת עם הצוות. ולכן אצטרך לצאת מוקדם ממה שנקבע". נתניהו הוסיף: "אני לא מכיר שום מקרה של אדם שנדרש להופיע שלוש פעמים בשבוע, אולי יש עוד מקרה אחד. אז אם מדברים שאף אחד לא מעל החוק. יש אדם אחר, דוד ביטן שמופיע פעמיים בשבוע"
מה דעתך בנושא?
15 תגובות
3 דיונים
רוזן שמאי
פראגואיי לא הכי חשובה בעולם הפוליטי. שר החוץ יכל לטפל בענייני לוס פאראגוואוס. די עם התרוצים.10:36 15.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א.
בתגובה ל: רוזן שמאי
המשפט דמה בכלל לא חשוב. אף אחד לא יאמין לשום פסק דין חוץ מזיכוי מלא.10:52 15.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
איילה
בתגובה ל: רוזן שמאי
רוזן צודק. נתניהו והתרוצים. אם נתניהו היה טלית שכולה תכלת לא היה צריך להגיע בכלל לבית המשפט. תפטרו אותנו מעולו של זה ושל הממשלה העלובה שלו.11:10 15.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
בטח, הכי חשוב שפלדמן פרידמן תפרוש בזמן.
אתה יודע מי ומה חשוב במדיניות חוץ?11:26 15.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
רוזן שמאי
מדינת פרגואיי? לא הכי חשובה ומשמעותית בעולם. בשביל זה יש שר החוץ. די עם התירוצים.10:34 15.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אבי
טרמפ טרמפ טרמפ10:44 15.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דוד
ביבי ילדון פחדן שיקבל רשות לצאת להפסקה10:47 15.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ט
בתגובה ל: דוד
ואתה אוכל חינם פי 1000 יותר גרוע במקומך הייתי מתאבד11:34 15.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
טוני
לא מיותר להזכיר שוב. כבר בתחילת הדרך טענו שופטי בית המשפט העליון שנתניהו לא יכול לשמש כראש ממשלה משום שהוא צריך לעמוד למשפט על שלשה כתבי אישום שונים. בתשובתו טען...
לא מיותר להזכיר שוב. כבר בתחילת הדרך טענו שופטי בית המשפט העליון שנתניהו לא יכול לשמש כראש ממשלה משום שהוא צריך לעמוד למשפט על שלשה כתבי אישום שונים. בתשובתו טען נתניהו שהוא אינו כאחד האדם והוא דווקא מסוגל להיות ראש ממשלה במצב כזה. בפועל, נתניהו כיום עושה כל מאמץ להוכיח שתפקיד ראש הממשלה לא מתיישב עם הדרישה לעמוד בחקירה הנגדית במשפט. אלא שבמקום לעזוב את התפקיד, כפי ששופטי העליון דרשו ממנו, הוא דורש שדווקא המשפט ייפסק.המשך 10:46 15.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אפי
אז תתפטר! אתה תוקע מדינה שלמה! שחרר אותנו מעולך, לא כל המדינה צריכה להישפט על פשעיך!!!10:31 15.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ברכנ
בתגובה ל: אפי
חצוף.. תפטר את העבריינים בהית המשפט10:38 15.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יובל
בתגובה ל: אפי
על איזה פשעים אתה סח?? מדובר בראש ממשלה בישראל ומדובר על חשדות בינתיים שרובם מומצאים ושטותיים ומאולצים (ראה ערך סחיטת עדים ע"י המשטרה ) רוב הציבור בחר בו!! רוב הציבור מבין את התרמית !! מבין את המניעים הפסולים . אז מי אתה ושכמותך שתזלזלו???10:39 15.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א
וזה במשפט התפור שהתרסק עם ה"שוחד" שהשופטים עצמם ביטלו, ועכשיו, בניגוד לכל אזרח במדינה, מאלצים את נתניהו להעיד 3 פעמים בשבוע, כשהוא מנהל מלחמה קיומית בהישגי על צבאיים ומדיניים!11:06 15.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דוד
לדעתי צריך להעביר את ישיבות הממשלה לבניין בית המשפט11:20 15.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
עד כאן
בית בושת לא בית משפט כולם שם בני בעל השופטים יתנו את הדין שלהם ימותו בייסורים11:34 15.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דוד
לדעתי צריך להעביר את ישיבות הממשלה לבניין בית המשפט11:20 15.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר