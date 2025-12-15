עובדי מוזיאון הלובר בפריז פתחו בשביתה שהביאה לסגירת המתחם, במחאה נגד עליית מחירי כרטיסי הכניסה. בוועד העובדים דרשו להגדיל את כח האדם ולבצע שיפוצים חיוניים: "המבקרים יצרכו לשלם יותר לראות מקום מוזנח"

דווקא בשיא עונת תיירות החורף, עובדי מוזיאון הלובר בפריז פתחו הבוקר (שני) בשביתה שהביאה לסגירת האתר הפופולרי. השביתה מגיעה במחאה נגד עליית מחירי כרטיסי הכניסה למוזיאון, וכן בדרישה להגדיל את כח האדם ולבצע שיפוצים חיוניים במתחם.

ועד העובדים במוזיאון אמר כי השביתה תימשך עד להודעה חדשה. "אנשי הצוות מרגישים שהם רגע לפני קריסה" אמרו. "שוד התכשיטים שהתרחש במוזיאון העלה לסדר היום את הקשיים הרבים וחוסר ההשקעה באתר הזה".

עוד הביעו מחאה על התייקרות הכרטיסים, שצפוי לפגוע בעיקר בתיירים מחוץ לאיחוד האירופי אשר לא זכאים להנחה במחיר. "מדובר בהפלייה בלתי מקובלת, שפוגעת בעקרון השוויון" טענו בוועד. "בנוסף, המבקרים הללו יצטרכו לשלם יותר כדי לראות מוזיאון מוזנח. הם לא יוכלו לראות את כל מה שיש למוזיאון להציע, כי אנחנו במחסור מתמיד של עובדים ונדרשים לסגור חדרים מדי יום".