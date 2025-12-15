חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 15.12.2025 / 09:27

הדסה בן ארי מספרת איך שיר החנוכה שכבש את הגנים נכתב מחוסר ניסיון, וכיצד היא עוברת מלהיות "מביאה את הנס" ל"לא זזה מהחנוכייה" – רק בחג

תגיות: הדסה בן ארי, חנן בן ארי, שיר