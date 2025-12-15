מועמד הימין הקיצוני חוזה אנטוניו קאסט זכה בסיבוב השני של הבחירות לנשיאות צ'ילה, כשזכה ב-58 אחוז מהקולות וגבר על מועמדת קואליציית השמאל ג'נט חארה

אחרי 4 שנים של שלטון השמאל והמפלגה הקומוניסטית, צ'ילה יוצאת לדרך חדשה: מועמד הימין הקיצוני חוזה אנטוניו קאסט זכה הלילה (שני) בסיבוב השני של הבחירות לנשיאות המדינה, אחרי שגבר על מועמדת הקואליציה היוצאת ג'נט חארה, שנחשבה לאורך רוב מערכת הבחירות כמועמדת המובילה.

בתום ספירת הקולות, קאסט זכה ב-58 אחוז מקולות הבוחרים, אל מול 42 אחוז בלבד לחארה. קאסט יושבע כנשיא ב-11 במרץ, כשהוא יחליף את הנשיא היוצא גבריאל בוריץ'.

קאסט זכה בשנים האחרונות להשוואות רבות לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ. קמפיין הבחירות שלו התמקד בנושאי הגירה, כשהוא התחייב לסגור את גבולות המדינה ולגרש כ-300 אלף מהגרים שנכנסו לצ'ילה באופן לא חוקי. "צ'ילה תהיה נקייה מפשע, וחופשיה מפחד" אמר קאסט בנאומו הראשון לתומכיו אחרי קבלת התוצאות. "חייהם של הפושעים הולכים להשתנות. אנחנו נמצא אותם, נעמיד אותם לדין – ונסגור אותם בכלא".

התמודדותו של קאסט בבחירות לנשיאות עוררה סערה בצ'ילה, אחרי שסוכנות הידיעות AP חשפה ב-2021 כי אביו, שנולד בגרמניה, היה חבר במפלגה הנאצית של אדולף היטלר – אך קאסט הכחיש את הטענות הללו פעמים רבות וטען כי אביו גוייס בכפייה לצבא הנאצי.