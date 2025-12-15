דובר צה"ל מוסר כי אתמול (א') הסתיימו הוועדות שמונו לבחון את התאמתם של הצוערים בקורס הטיס, וזאת בעקבות אירוע חריג שהתרחש לפני כשבועיים.
בהודעת צה"ל נמסר כי כל מקרה נבחן לגופו "באופן יסודי, מקצועי וענייני". בסיום הבחינה, התקבלה ההחלטה על שני צוערים שהיו מעורבים באירוע:
על פי ההחלטה, שני הצוערים לא יסיימו את קורס הטיס עם המחזור הנוכחי, אלא ימשיכו את הכשרתם הצבאית עם מחזור הקורס הבא, אשר מועד סיומו צפוי להיות בעוד כחצי שנה.
משמעות ההחלטה היא כי למרות ההדחה מהמחזור הנוכחי, השניים יקבלו הזדמנות נוספת להשלים את הקורס בהמשך, יחד עם המחזור הבא של צוערים בחיל האוויר.
כאמור, אירוע משמעתי חמור ומדאיג התרחש בקורס הטיס האחרון של חיל האוויר, קורס 191. האירוע התרחש במהלך סוף שבוע שהוגדר כמסווג, שהתקיים בסיום שבוע אימונים אינטנסיבי ונועד למטרות עיבוד ומנוחה של הצוערים.
במהלך סוף השבוע בוצעו שורה של עבירות משמעת, עבירות ביטחון מידע, ביקורים שאינם מורשים וכן שתיית אלכוהול.
עיקר העבירות המיוחסות לצוערים כוללות הזמנת בני ובנות זוג למקום שבו שהו הצוערים, פעולה המהווה ביקורים לא מאושרים ופגיעה חמורה בביטחון המידע, לצד שתיית בירות.
האירוע מקבל משנה חומרה בשל מעורבותו של דרג פיקודי: מפקד בדרגת רס"ן אף התיר לחניכים לשתות אלכוהול במהלך מפגש עיבוד שהתקיים בסוף השבוע. באירוע מעורבים 15 צוערים (מתוך 39 משתתפים בקורס) וכן מפקד טייסת בקורס.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים