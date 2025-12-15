בעקבות האירוע החריג שהתרחש בקורס הטיס לפני מספר שבועות, הסתיימו הוועדות לבחינת התאמתם של הצוערים. הוחלט ששניים מהם לא יסיימו את הקורס עם המחזור הנוכחי, וימשיכו את הכשרתם במחזור הבא

תגיות: דובר צה"ל, צוערים, קורס טיס