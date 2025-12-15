דני אבדיה חזר לעצמו אחרי שני משחקים פחות טובים. הוא עשה את זה דווקא מול משחק עצום של סטף קרי, אחד הקלעים הגדולים בתולדות ה-NBA

דני אבדיה חזר לעצמו הלילה (בין ראשון לשני) אחרי שני משחקים פחות טובים. הוא עשה את זה דווקא מול משחק עצום של סטף קרי, אחד הקלעים הגדולים בתולדות ה-NBA. קרי צלף 12 שלשות שלא הספיקו מול אבדיה והחברים.

כוכב העל קלע אומנם 48 נקודות, אך הפסיד יחד עם גולדן סטייט ווריורס, לאבדיה ופורטלנד טרייל בלייזרס. הישראלי קלע 26 נקודות, הוסיף שבעה ריבואנדים, ושמונה אסיסיטים בדרך לניצחון דרמטי 131:136 עם נקודות ואסיסטים בסיום.

עוד באותו נושא אחרי לילה דרמטי: אלו העולות לגמר גביע ה-NBA 07:53 | שמחה רז 0 0 😀 👏

אבדיה לא קלע הכי נקודות. שג'רמי גרנט ושיידון שארפ קלעו יותר ממנו. הוא לא השיג הכי הרבה ריבואנדים. רוברט ווילאמס (11) ודונבון קלינגן (10) היו לפניו. אך הישראלי מסר הכי הרבה אסיסטים והיא השחקן היחיד שהיה בטופ בשלושת המדדים.

הוא הוסיף גם חטיפה אחת, בדרך לניצחון הדרמטי אותו חגג ברשתות כשכתב: "חנוכה שמח לכולם!". זאת הייתה הפעם השלישית העונה ששלושת השחקנים המובילים של פורטלנד קולעים 25 נקודות ומעלה, יותר מכל שלישיה אחרת ב-NBA. בזכות הניצחון הבלייזרס עלו למקום העשירי שמוביל לפלייאין. לקבוצה של אבדיה, יש עשרה ניצחונות, ו-16 הפסדים.

אבדיה לא הישראלי היחיד שכיכב הלילה, דני וולף קלע במדי ברוקלין נטס, שמונה נקודות והוסיף ארבעה ריבואנדים ושישה אסיסיטים בניצחון העצום שלהם 82:127 על מילווקי באקס. זה היה המשחק השביעי ברציפות של וולף ב-NBA, שכבר קלע פעמים 22 נקודות ופעם אחת 17 נקודות.

חברו לקבוצה בן שרף לא שיחק הלילה בגלל מחלה. זה היה הניצחון החמישי בשישה משחקים של הנטס. אחרי פתיחת עונה נוראית, שכללה שבעה משחקים ראשונים בלי ניצחון, הקבוצה של הישראלים התייצבה. שרף ווולף נמצאים במקום ה-13 במזרח. הם עם שבעה ניצחונות מול 18 הפסדים.