הכוכבת הישראלית ההוליוודית גל גדות, התייחסה הלילה (ראשון) לטבח המזעזע שבוצע בסידני על ידי מחבלים באירוע הדלקת נר ראשון של חנוכה, ופרסמה גינוי.

גדות פרסמה למיליוני העוקבים שלה: "האבל עצום. 15 חפים מפשע בהם ניצול שואה, רב וילד, נרצחו באכזריות וללא היגיון, בזמן שחגגו את הערב הראשון של חנוכה", כתבה גדות.

"החושך הזה מכה בכוונה ברגע קדוש של קהילה ותקווה. זה קל להרגיש מובס. אבל בואו נהיה ברורים: הכוח שלנו הוא לא בייאוש, אלא באור שאנחנו בוחרים בעוז ליצור בחלל הנורא הזה", ציינה גדות.

השחקנית הוסיפה כי הדרך לכבד את הקורבנות היא: "לא בשקט, אלא בדרישה לעולם שבו כל חיים בטוחים, ובבחירת אמפתיה ואחדות מעל כל השאר".