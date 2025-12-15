לפי הדיווח, צוות החקירה שהוקם על ידי השב"כ האוסטרלי סבור כי שני המחבלים נשבעו אמונים לדאע"ש לפני הטבח. במכוניתם נמצא דגל של דאעש

פרטים חדשים על הפיגוע בסידני: על פי חקירת המשטרה הלילה (בין ראשון לשני) פורסם כי המחבלים שביצעו את הטבח שבו נרצחו 15 בני אדם, הם אב בן 50 ובנו בן ה-24.

רשת ABC האוסטרלית דיווחה כי נאוויד אכרם, אחד מהמחבלים שביצעו את הפיגוע בסידני היה "בדוקאי" של השב"כ האוסטרלי (ASIO) וכי כבר לפני מספר שנים החלה סוכנות המודיעין לפקח אחריו.

לפי הדיווח, צוות החקירה שהוקם על ידי השב"כ האוסטרלי מעריך כי שני המחבלים נשבעו אמונים לדאע"ש לפני שיצאו לבצע את הטבח. בחיפוש במכוניתם נמצא דגל של דאעש.

נציב המשטרה האוסטרלית עדכן כי בזירת הירי אותרו שני מטעני חבלה מאולתרים. בבדיקת חבלנים נמצא כי המטענים היו פעילים והם נוטרלו.