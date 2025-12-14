אנשים אחרים: השדרן אייל ברקוביץ' כינה היום את החטוף איתן מור כפויי טובה, ואמר כי דבריו על כך שהמחאות הזיקו לחטופים הם "חוצפה"

החטוף איתן מור טען כי ההפגנות "למען שחרור החטופים", בזמן המלחמה העלו את המחיר של החטופים וכי בכירי חמאס התייעצו כיצד ניתן להוציא מהבתים את המפגינים.

השדרן אייל ברקוביץ' התייחס היום (ראשון) לדברים בשידור חי בערוץ 12 ואמר: "אני לא רוצה להיות גס אז אני אומר זאת בעדינות. אני חושב שזו חוצפה. במשך שנתיים אנשים יצאו מהבתים שלהם ימים ולילות, בחום, בקור, בגשם, אנשים מבוגרים, צעירים, יצאו לכיכר החטופים וקראו לממשלה להחזיר את החטופים.

עוד באותו נושא גלית דיסטל יצאה נגד מגישת ערוץ 13 – שלא נשארה חייבת: "מעליב" 19:55 | חדשות 13 2 0 😀 👏

קראו בשמות שלהם, שמו תמונות, במשך שנתיים. איך אתה יכול לבוא עכשיו ולהגיד שהמחאה הזו עשתה רק נזק. איפה טיפת הערכה לאנשים האלו שעזבו אתת הבתים שלהם ובאו והרימו תמונה שלך איתן ורצו שיחזירו אותך.

ורק עוד תזכורת קטנה איתן, אבא שלך לא רצה להחזיר אותך".