אזהרה חמורה: חוק "עונש מוות למחבלים" של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ייאפשר זיכויים של מחבלי נוח'בה. לכל הפרטים

שר המשפטים יריב לוין הזהיר בישיבת הקבינט כי חוק "עונש מוות למחבלים" של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ייאפשר זיכויים של מחבלי נוח'בה, כך פורסם הערב (ראשון) ב-i24NEWS.

עוד דווח כי בממשלה יש חילוקי דעות קשים, בעקבות רצונו של בן גביר להחיל את החוק גם על מחבלי הנוח'בה.

עוד באותו נושא דרישה מהיועמ"שית לפתוח בחקירה נגד יריב לוין 17:47 | חדשות סרוגים 5 0 😀 👏

השר לוין הסביר לשרים בקבינט כי החוק של השר בן גביר לא יחול רטרואקטיבית על מחבלי הנוח'בה, וכי גם יהיה קושי ראייתי לקבוע עונש מוות כי הוא לא כמו החוק שמקדם לוין, שמתמקד בפגיעה בריבונות ישראל שזו הגדרה דרכה יותר קל להאשים את המחבלים שפשטו לישראל ב-7 באוקטובר.