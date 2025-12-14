צה"ל ממשיך להחזיק בשטחים ברצועת עזה ולחסל מחבלי חמאס שחוצים את הקו הצהוב. כעת עיריית שדרות מסרה הודעת הבהרה לתושבי העיר

דוברות עיריית שדרות מסרה כעת (ראשון) הודעת הבהרה לתושבי העיר והסיבה להם כי במהלך הלילה צפויים להישמע פיצוצים רבים.

בהודעה נמסר: "במהלך הלילה צפוי להישמע פיצוץ עצים מאוד וייתכן שעוד מספר פיצוצים לאחר מכן, בעצימות גבוהה, במרחב החטיבה הצפונית במיקוד לשדרות ולמוא"ז שער הנגב וחוף אשקלון. יש לציין כי פיצוצים אלו הינם כחלק מפעילות של כוחות צה"ל במרחב צפון רצועת עזה".

נזכיר כי צה"ל חיסל את ראאד סלד שחוסל, ששימש כראש-מטה הייצור של הזרוע הצבאית ומספר 2 בארגון תחת ראש הזרוע עז א דין אל חדאד. סעד נחשב לאחת הדמויות הותיקות והמוערכות בזרוע הצבאית של חמאס.

סעד היה מקורב למייסד חמאס שיח אחמד יאסין, ולמוחמד דף ומרואן עיסא.