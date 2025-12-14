בעקבות פיגוע הירי הקטלני באוסטרליה, המטה לביטחון לאומי פרסם אזהרת מסע מיוחדת לישראלים בחו״ל

משרד ראש הממשלה הוציא אזהרת מסע מיוחדת לישראלים, בדגש על תקופה החגים הקרובה. ההודעה פורסמה מטעם המטה לביטחון לאומי ומספקת שורה של הנחיות ואזהרות לישראלים המבקרים בחוץ לארץ.

המל״ל עדכן כי לאחר הטבח הקשה, בו פתחו שני מחבלים באש לעבר משפחות שהגיעו לאירוע חנוכה של הקהילה היהודית, שנערך בחוף בונדי בסידני שבאוסטרליה, בפיגוע אנטישמי חמור וקשה, יש לשמור על רמת ערנות גבוה בחוץ לארץ.

במטה לביטחון לאומי מזהירים כי ניסיון העבר מלמד שקיים חשש ממשי לגל חיקוי מצד תומכי טרור, העלולים לפעול בהשראת האירוע. במיוחד בתקופה רגישה של חגים ואירועים קהילתיים.

לאור זאת, קורא המל״ל לישראלים השוהים בחו״ל להקפיד על נקיטת אמצעי זהירות מוגברים, ובהם:

הימנעות מהגעה לאירועים המוניים שאינם מאובטחים, ובכלל זה אירועים בבתי כנסת, בתי חב״ד, מסיבות חנוכה ואירועים קהילתיים דומים.

גילוי ערנות מוגברת סביב אתרים יהודיים וישראליים, ודיווח מיידי לכוחות הביטחון המקומיים במקרה של זיהוי אדם חשוד או חפץ חריג.

במשרד ראש הממשלה מדגישים כי הציבור מתבקש להתעדכן באופן שוטף בהנחיות ובהתרעות, ולפעול באחריות ובשיקול דעת במהלך שהותו בחו״ל.

המל״ל ציין כי המלצות נוספות ועדכניות בנוגע לאזהרות מסע וכללי זהירות לישראלים בחו״ל זמינות באתר הרשמי של המטה לביטחון לאומי.