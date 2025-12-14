חיסולו של ראאד סעד, ראש מטה הייצור של חמאס ואחד משני הבכירים ביותר שנותרו ברצועה, מטיל צל כבד על יכולת התגובה וההתנהלות של ארגון הטרור בטווח המיידי.
לאחר גל החיסולים חסר התקדים במלחמת "חרבות ברזל", ארגון חמאס נותר במצב של שיתוק הנהגתי משמעותי. הפגיעה בדרג הבכיר הותירה את צמרת הפיקוד המקצועי עם פערים עצומים בידע ובניסיון.
על פי הדיווח של שי לוי באתר 'מאקו', במערכת הביטחון מעריכים כי הפגיעה בסעד, שבוצעה על רקע הפרות של הפסקת האש, עלולה להקשיח את עמדות הצדדים במגעים המתנהלים מול חמאס.
ההערכה היא כי חמאס יתקשה לקבל כעת החלטות אסטרטגיות מהירות לטווח ארוך (כדוגמת הסדרים עתידיים), מצב שעלול לגרור ולהאריך את המשא ומתן. קיים חשש כי שיתוק זה יוביל לעיכוב נוסף בהחזרתו של החלל החטוף האחרון בעזה, רס"ר רן גואילי ז"ל.
למרות הפגיעה הדרמטית בצמרת, חמאס עדיין מראה יכולת התאוששות ברמה המקומית וממשיך לשלוט על הכוחות בשטח ברמה הטקטית, תוך הסתמכות על מפקדים בדרגות נמוכות יותר. האתגר הניצב בפני ישראל הוא לנצל את תקופת "אפקט החיסול" כדי למנוע את שיקום התשתית הצבאית, תחת כל הנהגה חדשה שתקום.
