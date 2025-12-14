חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 14.12.2025 / 22:09

חיסול ראאד סעד הותיר את צמרת חמאס במצב של "שיתוק הנהגתי משמעותי". ההערכה היא כי כעת הארגון יתקשה לקבל החלטות אסטרטגיות לטווח ארוך, מה שעלול לגרום להקשחת עמדות במגעים להסדר ולעיכוב נוסף בהחזרת החלל האחרון שנותר ברצועה

תגיות: חמאס, עזה, רעעד סעד