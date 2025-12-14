ראש הממשלה נתניהו הדליק נר ראשון של חנוכה עם משפחת החלל החטוף רן גואילי ז״ל, התחייב להשבתו, שיבח את גבורת השוטרים והתייחס לאנטישמיות הגוברת בעולם.

ראש הממשלה נתניהו הגיע להדלקת נר ראשון יחד עם משפחתו של החלל החטוף, רן גואילי ז״ל. נתניהו נשא דברים, התחייב לא לוותר על החזרתו של רן ז"ל, והתייחס גם לאנטישמיות הגואה.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . דברי ראש הממשלה, צילום: עומר מירון/ לע״מ, סאונד: יחזקאל קנדיל/ לע״מ.

ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה נתניהו הדליקו הערב נר ראשון של חנוכה במכללה הלאומית לשוטרים, יחד עם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ורעייתו איילה, ומפכ״ל המשטרה רנ״צ דני לוי.

בטקס המרגש השתתפה משפחתו של לוחם היס״מ, רס״ר רן גואילי ז״ל, שנלחם בגבורה ב־7 באוקטובר, נחטף לעזה ומאז מוגדר כחלל חטוף. עוד נכחו באירוע הרב הראשי למשטרה נצ״מ רמי ברכיהו, סגל הפיקוד הבכיר של משטרת ישראל ושוטרות ושוטרים.

בדבריו התחייב ראש הממשלה: ״אנחנו נחזיר את רני, כפי שהחזרנו 254 מתוך 255 חטופינו. יש שלא האמינו, אני מאמין. העם הזה מחולל נסים. הקב״ה עוזר לעם שעוזר לעצמו״.

נתניהו התייחס גם לאנטישמיות הגוברת בעולם וציין כי הקמת מדינת ישראל לא העלימה את התופעה, אך העניקה לעם היהודי יכולת להגן על עצמו. הוא הזכיר את הפיגוע בסידני שבאוסטרליה: ״המקום הבטוח ליהודי העולם הוא במקום שהממשלה והצבא וכוחות הביטחון מגנים עליהם – וזה במדינת ישראל״, הדגיש.

ראש הממשלה שיבח את שוטרי משטרת ישראל על לחימתם ב־7 באוקטובר, וציין במיוחד את גבורתו של רן גואילי ז״ל, שלדבריו נלחם עד הכדור האחרון, גם כאשר היה פצוע ובעל זרוע שבורה.

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, אמר בטקס כי חנוכה הוא חג של אומץ וקבלת החלטות, והשווה בין המכבים של אז לשוטרים והחיילים של היום.

מפכ״ל המשטרה, רנ״צ דני לוי, אמר כי נוכחות ראש הממשלה בטקס מבטאת הערכה עמוקה לשוטרי משטרת ישראל, הפועלים בחזית המאבק בטרור ובפשיעה. לדבריו, הנר שהודלק הוא נר של תקווה ותפילה משותפת להשבתו של רן גואילי.