טראמפ: "באוסטרליה הייתה מתקפה מחרידה, 11 הרוגים, 29 פצועים קשה. זו הייתה מתקפה אנטישמית, זה מובן מאליו. אני רוצה להביע את תנחומיי לכולם".

גם הגברת הראשונה של ארצות הברית, מלאניה טראמפ, התייחסה לפיגוע ולתקריות נוספות באותה הצהרה: "אני רוצה לשלוח את תנחומיי לכל אלה שנפגעו באירועים האחרונים ברחבי העולם, נחשוב עליהם".

טראמפ גם פנה ישירות באמירה ליהודים בארצות הברית וחיזק אותם: "תעמדו בגאווה, תחגגו בגאווה. תהיו גאים במי שאתם".