בישראל בודקים אם איראן עומדת מאחורי הטבח שאירע היום באוסטרליה, כך פורסם הערב (ראשון) בחדשות 12. נזכיר כי בפיגוע הירי ההמוני נרצחו 11 בני אדם, בהם ישראלי אחד.
המוסד הישראלי כבר מעורב בחקירה ובודק את כל הכיוונים, כולל החשש האם חיזבאללה או חמאס מעורבים. נזכיר כי בשלב זה מדובר בהערכות בלבד, ואין עדיין קביעה חד משמעית בנידון.
עוד דווח, כי חודשים ספורים לפני שפרצה המלחמה עם איראן, נתפסו אנשים של כוח קודס באוסטרליה, שהגיעו למדינה כדי לבצע פיגועים וחיפשו אחר בתי כנסת והתאספויות של יהודים.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים