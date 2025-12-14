פרטים חדשים התפרסמו כעת על הפיגוע הנוראי באוסטרליה. על פי הדיווחים המשטרה באוסטרליה מתגוננת וטוענת כי לא היה להם מידע מוקדם

פרטים נוספים מתפרסמים כעת (ראשון) על אחד המחבלים מהפיגוע הקשה שהתרחש היום בדיסני, אוסטרליה.

על פי הדיווח בכאן 11, אחד מהמחבלים זוהה נאוויד אכרם בן 24, המשטרה פשטה על ביתו בכדי לדלות מידע. אכרם נורה ונהרג על ידי כוחות הביטחון. הוא נולד בפקיסטן והוא הגיע לא לפני הרבה שנים לאוסטרליה.

בעקבות רישיון הנהיגה שלו עלו על עקבותיו. בנוסף, באוסטרליה מדווחים כי במשרדי המשטרה מתקיימות שיחות קשות מאוד לאור הטענה כי במשך דקות ארוכות המחבלים ירו ללא הפסקה ומבלי שהשוטרים שאבטחו את האירוע עצרו אותם.

מפכ"ל המשטרה אמר: "המשטרה סיירה באיזור, לא היה לנו מידע מוקדם".