בפעם השלישית תוך שעות: כוחות צה"ל חיסלו את זכריא יחיא אל-חאג', ששימש כמחבל בכיר בחיזבאללה והפעיל סוכנים במנגנוני הביטחון בלבנון

התקיפות נמשכות: כוחות צה"ל, בהובלת פיקוד הצפון ובאמצעות חיל האוויר, תקפו וחיסלו היום (ראשון) את המחבל זכריא יחיא אל-חאג', ששימש כמחבל בכיר בארגון הטרור חיזבאללה. התקיפה שבה אל-חאג' חוסל בוצעה במרחב ג'ויא שבדרום לבנון.

בצה"ל אמרו כי במסגרת תפקידו, אל-חאג' הפעיל סוכנים במנגנוני הביטחון בלבנון. בנוסף, המחבל פעל במטרה לדכא ביקורת של מתנגדי חיזבאללה בלבנון.

"פעילותו של המחבל היוותה איום על מדינת ישראל ואזרחיה, והפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון" נמסר. "צה"ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל".

זו הפעם השלישית היום שבה צה"ל מחסל מחבל חיזבאללה בדרום לבנון, אחרי שמוקדם יותר היום דווח כי שני מחבלים מארגון הטרור חוסלו תוך פחות משעה. תחילה נאמר כי אוגדה 91 חיסלו מחבל שעסק בניסיונות שיקום תשתיות של חיזבאללה במרחב יעטר, ובהמשך צה"ל חיסל מחבל נוסף במרחב בינת ג'בל שהיה אמון על הקשר בין הארגון לבין תושבי הכפר בנושאים צבאיים וכלכליים.