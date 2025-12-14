שמותיהם של שניים מתוך הנרצחים בטבח החנוכה בסידני נחשפו לתקשורת, בין הנרצחים ניצול שואה וצעיר יהודי-צרפתי

הטבח המחריד נגד חגיגות חנוכה בסידני, בירת אוסטרליה, ממשיך להדהד בכאב. בשעות האחרונות נחשפו שמותיהם של לפחות שניים מהנרצחים, מעבר לרב אלי שלאנגר הי"ד.

השם הראשון שנחשף הוא דן אלקיים הי"ד, אשר על פי שורה של פרסומים נרצח בפיגוע הירי המחריד. אלקיים, יהודי-צרפתי צעיר, שאיבד את חיו בטבח הנוראי.

בנוסף אליו, על פי פרסומים, אחד מהנרצחים הנוספים הוא אלכס קלייצמן, ניצול שואה שהגיע לחגיגות החנוכה של הקהילה היהודית בסידני כמבקר ואורח, ונרצח גם הוא בטבח האנטישמי.

על פי הראיות שאספו במאמצי החקירה עד כה, שני היורים היו ככל הנראה ממוצא פקיסטני, ולא ברור כיצד התחמשו באופן כה נרחב, כאשר באוסטרליה חוקי החזקת נשק מהנוקשים בעולם.