הקטל בכבישים: רוכב אופנוע בן 36 נהרג לאחר שנפגע מרכב בתאונה שהתרחשה הערב (ראשון) בכביש 611, סמוך למצפה אילן. חובשים ופרמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום העניקו לגבר טיפול רפואי וביצעו פעולות החייאה, אך בסופן נקבע מותו במקום.

במקביל, צוותי מד"א נוספים שהיו בזירה העניקו טיפול רפואי לנהג הרכב הפוגע, שתואר כגבר בן 33. בהמשך הוא פונה לבית החולים הלל יפה, כשמצבו מוגדר בינוני והוא סובל מחבלות בגפיים ובצוואר.

פרמדיק אסף תפוחי וחובשי מד"א משה כהן וחיים מאיר אלגרבלי, סיפרו כי "ראינו את רוכב האופנוע לכוד בין 2 רכבים, מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות מאוד בגופו. תוך כדי שחילצנו אותו, ביצענו פעולות החייאה ממושכות והתחלנו לפנות אותו לבית החולים אך לצערנו הרב מצבו לא הטב ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו. במקביל, צוותי מד"א נוספים שהיו בזירה מעניקים טיפול רפואי לנהג הרכב, גבר בשנות ה-30 לחייו שנפצע באורח בינוני ומפנים אותו לבי"ח כשמצבו יציב".