ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך להפר את ההבנות בין ישראל ללבנון: צה״ל חיסל כ-40 מחבלים מתחילת אוקטובר במרחב דרום לבנון

כוחות צה"ל בהובלת פיקוד הצפון, בהכוונת אמ"ן ובשיתוף חיל האוויר חיסלו כ-40 מחבלים בכ-30 כפרים שונים במרחב דרום לבנון מתחילת חודש אוקטובר. מחבלים אלה מצטרפים ליותר מ-380 מחבלים שחוסלו מאז כניסת הפסקת האש לתוקף, במהלכה הפר ארגון הטרור חיזבאללה יותר מ-1,900 פעמים את ההסכם.

המחבלים שחוסלו לקחו חלק בפעילויות טרור במרחב דרום לבנון, לרבות שיקום תשתיות טרור, הברחות אמצעי לחימה ותיאום בין תושבי הכפרים ומטה חיזבאללה. זוהי עדות נוספת לנוכחות ולפעילות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב, בניגוד מוחלט להבנות בין ישראל ללבנון.

מצה"ל נמסר: "צה"ל ימשיך לפעול להסרת כל איום על מדינת ישראל".