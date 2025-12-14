ראש העיר הנבחר של ניו יורק, המוסלמי האנטי ישראל זוהראן ממדאני, גינה את הפיגוע באוסטרליה והפתיע רבים

במהלך שרבים מסמנים כתמוה ומפתיע במיוחד, ראש העיר הנבחר של ניו יורק, זוהראן ממדאני. מוסלמי ואנטי ישראלי מובהק, גינה את הפיגוע הרצחני בחוף בונדי באוסטרליה בו נרצחו לפחות 11 בחגיגות חנוכה.

"המתקפה על חגיגת חנוכה בסידני היום היא מעשה מזוויע של טרור אנטישמי. אני מתאבל על הנרצחים, ומחשבותיי יוצאות אל כל הנפגעים ומשפחותיהם, ואל תנועת חב"ד, יהי זכרם ברוך".

ממדאני המשיך "בזמן שאנחנו ממתינים לחקירה מלאה, הפרטים שבידינו כבר נוראיים. לפחות 11 הרוגים, ביניהם הרב אלי שלאנגר, שהיה בעל קשרים עמוקים לשכונת 'קראון הייטס' בניו יורק. עוד 29 פצועים. קהילה יהודית שהושלכה אל החושך בזמן חג האורות".

לבסוף התחייב ממדאני: "כשאכנס רשמית למשרד ראש העיר, אעבוד יום יום עם תושבי ניו יורק היהודים, על מנת לשמור עליהם בטוחים. ברחובות, ברכבת התחתית, בבתי הכנסת. בכל רגע של כל יום. על כל תושבי ניו יורק לחלוק מטרה זו, עלינו לגרש את האלימות הנוראית הזו מתוכנו".

רבים התייחסו לדבריו של ממדאני בהפתעה, כאשר רבים רואים בכך אמירה צינית, במיוחד ביחס לעברו של ממדאני ואמירותיו לאורך מסע הבחירות.

ממדאני סירב לצאת כנגד האמירה "Globalize the intifada" או בעברית "להפוך את האינתיפאדה לבין לאומית". ממדאני אף סירב, במספר הזדמנויות, להכיר בזכות קיום למדינה יהודית מכל סוג.