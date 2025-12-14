שקמה ברסלר התייחסה היום לצעד של ראש הממשלה בנימין נתניהו, לקדם הקמת ועדת חקירה ממלכתית ואמרה: "הכל קשור בהכל. תמיד היה"

שקמה ברסלר התייחסה היום (ראשון) להצעת הממשלה להקמת ועדת חקירה ממלכתית, ואמרה: "אם יחלישו אפילו יותר את מערכת המשפט לא תהיה וועדת חקירה. אם לא תהיה וועדת חקירה לא יהיה שוויון בנטל. אם לא יהיה שוויון בנטל לא תהיה תקשורת חפשית. זה נכון גם בכל ערבוב אחר. הכל קשור בהכל. תמיד היה".

נזכיר כי מוקדם יותר היום, הצעת החוק של הקואליציה להקמת ועדת חקירה ממלכתית למחדלי ה-7.10 פורסמה. על פי החוק של חבר הכנסת אריאל קלנר, בתיאום עם נתניהו, בוועדה יהיו חברים שישה חברים שהם לא פוליטיקאים. הם יבחרו ברוב של 80 חברי כנסת. אם לא יגיעו להסכמות יברחו שלושה בידי הקואליציה ושלושה בידי האופוזיציה.

אם האופוזיציה לא תמנה נציגים, האחריות תועבר ליו"ר הכנסת אמיר אוחנה שימנה במקומם כל שני חברים בוועדה יהיו רשאים לזמן כל אדם ולחקור כל גוף. בנוסף כל דיוני הוועדה יהיו בשידור חי. אל הועדה יצורפו ארבעה מפקחים מטעם המשפחות השכולות.

לפני כשבוע וחצי פורסם כי לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו הגיש בקשת חנינה רשמית, בבית הנשיא מתנהלים בימים האחרונים דיונים אינטנסיביים סביב השאלה כיצד על הנשיא יצחק הרצוג לפעול והאם נכון לשקול חנינה מלאה או חלקית. על פי הפרסום בחדשות 12, גורמים שנפגשו עם הרצוג מספרים כי הוא רואה בסיטואציה הזדמנות משמעותית להשפיע על עתידה של המדינה, ומרגיש כי מדובר ברגע נדיר שאסור לו לפספס.

מאחורי הקלעים מתגבשות מספר אפשרויות, ובראשן ניסיון לחזור ולבחון עסקת טיעון בין נתניהו למערכת המשפט. לפי ההערכות, הנשיא עשוי אף להזמין את הצדדים לבית הנשיא כדי לנסות לייצר פריצת דרך שתאפשר הסדר או מתווה ביניים. במקביל נבחנת גם אפשרות נוספת – לקדם ועדת חקירה ממלכתית שתלווה מהלך של הסדר או חנינה, מתוך תפיסה שיש צורך בפתרון רחב שיאפשר לכל הצדדים "לרדת מהעץ" מבלי לפגוע באמון הציבור.