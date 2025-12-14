על רקע הדיונים והמחלוקות סביב הקמת ועדת החקירה הממלכתית שתבחן את אירועי ה-7 באוקטובר, מדווח הפרשן הפוליטי של i24NEWS, נדב אלימלך, על שינוי משמעותי בעמדת הקואליציה.
לפי הדיווח, הקואליציה הביעה נכונות למיתון בעמדתה לגבי בחירת חברי הוועדה, וזאת בניסיון לרכך את ההתנגדות מצד האופוזיציה ולהבטיח את הקמת הוועדה.
הוויתור המרכזי הוא: הקואליציה לא תתנגד להצבת נשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית, כמי שימנה את חברי ועדת החקירה מטעם האופוזיציה.
ההסכמה להעביר את סמכות המינוי של חברי האופוזיציה לגורם שיפוטי ובלתי-תלוי כנשיא בית המשפט העליון, נועדה להפחית את החשש מצד האופוזיציה שהרכב הוועדה יהיה פוליטי או מוטה, ולא ייהנה ממעמד ממלכתי ומקצועי נאות.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים