עודכן לאחרונה 14.12.2025 / 19:35

כחלק מניסיון לרכך את התנגדות האופוזיציה, הקואליציה לא תתנגד לכך שנשיא בית המשפט העליון ימנה את חברי הוועדה מטעם האופוזיציה

תגיות: אופוזיציה, ועדת חקירה ממלכתית, יצחק עמית, קואליציה