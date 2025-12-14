דיווחים בתימן מצביעים על משבר אמון חמור בתוך ארגון החות'ים, שהחל לאחר פגיעה מוצלחת במנהיגים בכירים. ההנהגה צמצמה דרסטית פגישות ומנחה יחידות צבאיות לפעול עצמאית

ארגון הטרור של החות'ים בתימן חווה משבר פנימי משמעותי, המונע על ידי פרנויה ביטחונית גוברת בעקבות הצלחות בסיכול ממוקד של מנהיגים בכירים, כך עולה ממאמר שפורסם באתר "Amwaj.media". משבר זה הוביל לשינויים דרסטיים באופן התנהלות ההנהגה, ומאיים לערער את האחדות המבצעית שהייתה אחד ממקורות הכוח העיקריים של הארגון.

כדי לצמצם את הסיכון לחשיפה, מנהיגי החות'ים שבו לתקשורת פנים אל פנים והפחיתו באופן דרסטי את הפגישות המרכזיות. חשוב מכך, על פי הדיווח, הם הנחו יחידות צבאיות שונות לפעול באופן עצמאי במקרה של הפרעות תקשורת. צעד זה מערער את מבנה הפיקוד הריכוזי והמאוחד שאפיין את הקבוצה, ועלול לפגוע בלכידותה וביעילותה.

במקביל לשינויי ההתנהלות, המאמר טוען כי הפרנויה הביטחונית העמיקה הביאה לגל מעצרים עצום. מאות בני אדם נעצרו ברחבי המדינה בחשד לריגול לטובת ישראל. הנתונים מצביעים על כך שיותר מ-50 עובדי או"ם נעצרו במסגרת גל המעצרים הנרחב הזה. מקור המקורב לארגון הוסיף כי המעצרים התרחבו גם לחברים מתוך הארגון עצמו, אם כי טרם אושרו נתונים מדויקים או שמות של אותם בכירים שנעצרו.