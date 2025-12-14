שגריר ישראל באוסטרליה אמיר מימון תקף בחריפות את הממשלה האוסטרלית בעקבות הפיגוע בסידני: "אנחנו עדים לאוזלת ידה של ממשלת אוסטרליה למנוע את ההתקפות האנטישמיות על הקהילה היהודית"

שגריר ישראל באוסטרליה, אמיר מימון, התייחס הערב (ראשון) לפיגוע הקטלני שהתרחש היום במסיבת חנוכה בסידני, בו נורו למוות 12 בני אדם ונפצעו עשרות נוספים. בדבריו תקף בחריפות את ממשלת אוסטרליה על כך שלטענתו לא פעלה למנוע את האנטישמיות במדינה – וכתוצאה נכשלה בהגנה על אזרחיה.

"גל האנטשמיות באוסטרליה נמשך. התעוררנו הבוקר לחדשות הנוראיות על התקפת טרור בחוף בונדיי, חוף קסום בעיר סידני. הקהילה היהודית התכנסה לחגוג ולציין את חג החנוכה, נר ראשון – והם הותקפו על ידי מפגעים רצחניים, שהרגו מספר גדול של חברי הקהילה. ביניהם, על פי הדיווחים שאני קיבלתי, גם בכירים בקהילה היהודית" אמר מימון. "ישנם פצועים רבים". האזור כולו, מהקליפים שאני קיבלתי ברשתות השונות, הראה ממש טבח בקהילה היהודית. גופות פזורות, פרמדיקים מנסים להחיות".

"אני יכול רק לומר שהכתובת הייתה על הקיר" הוסיף ותקף. "מאז השביעי לאוקטובר, אך לא רק, אנחנו עדים לעלייה בגל האנטישמיות. אנחנו עדים לאוזלת ידה של ממשלת אוסטרליה למנוע את ההתקפות האנטישמיות על הקהילה היהודית, וחשוב לזכור שהקהילה היהודית הם בראש ובראשונה אזרחים אוסטרלים. אזרחי מדינת אוסטרליה".

"ממשלת אוסטרליה נכשלה בהגנה על אזרחיה, ואנחנו יכולים מפה לשלוח את תנחומינו לקהילה היהודית" סיכם השגריר הישראלי. "אנחנו נמצאים ומצויים איתם בקשר, כמו ששר החוץ דיבר עם נשיא הקהילה, נשיא המדינה דיבר איתם, ואני דיברתי. אני אבקר אותם ביום שלישי על הבוקר, עם שובי מישראל".