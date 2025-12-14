משכן הכנסת הואר בצבאי דגל אוסטרליה, זאת כאות הזדהות עם הקהילה היהודית במדינה בעקבות הפיגוע הקטלני במסיבת חנוכה בסידני בו נרצחו 11 בני אדם – ביניהם ישראלי אחד ומספר יהודים

משכן הכנסת הואר הערב (ראשון) בצבעי דגל אוסטרליה, זאת כאות לסולידריות עם הקהילה היהודית במדינה, לאחר פיגוע הטרור בסידני בו נרצחו 11 בני אדם – ביניהם יהודים וישראלים שחגגו את הנר הראשון של חנוכה במסיבה של חב"ד בחוף בונדי.

צפו בתיעוד:

"הכנסת מרכינה את ראשה לזכר קורבנות פיגוע הטרור המזעזע בסידני, ומתייצבת לימינה של הקהילה היהודית באוסטרליה" אמר יו"ר הכנסת אמיר אוחנה. "כאבכם הוא כאבנו. לא נכנע לאנטישמים ולטרור. הם לא ינצחו אותנו. עם ישראל חי".

כאמור, פיגוע ירי התרחש במהלך אירוע חנוכה של חב"ד בחוף בונדי בעיר סידני, כאשר 11 בני אדם נרצחו ועשרות נוספים נפצעו. במשרד החוץ אישרו כי עד כה ידוע על ישראלי אחד שנרצח בפיגוע, לצד אזרח ישראלי נוסף שנפצע ומטופל כעת בבית החולים. בעקבות הפיגוע, שלוחי חב"ד באוסטרליה עדכנו כי כל בתי הכנסת ובתי חב"ד באוסטרליה יישארו סגורים מחר (שני), וכן המשטרה לבטל את כל אירועי החנוכה שתוכנננו בסידני עד להודעה חדשה.