לאחר שבשבוע שעבר המשטרה פשטה על מתחמים של ארגון פשע בנצרת וחקרה בכירים במשטרה בחשד למעורבות – כעת הותר שמו לפרסום של אחד הנחקרים

נצ"מ ניר ג'מבר שמשמש כיום כסגן מפקד מרחב עמקים הוא הקצין שנחקר בשבוע שעבר בחשד לקשרים פסולים עם עבריינים במסגרת פרשת השחיתות בעיריית נצרת, כך פרסם כעת (ראשון) ג'וש בריינר.

עוד הוא דיווח כי הוא ‏נחקר ביחד עם 2 שוטרים נוספים בחשד להפרת אמונים והכחיש את החשדות נגדו.

נזכיר כי בשבוע שעבר, מאות שוטרים של המחוז הצפוני פשטו על מתחמים השייכים לבכירי ארגון הפשע "בכרי" ועצרו לחקירה מספר בכירים בארגון וכן מספר אנשי עסקים ובכירים לשעבר ובהווה בעיריית נצרת בפרשייה שזכתה לשם "מבוך הכסף".

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . מבצע 'מבוך הכסף' (דוברות המשטרה)

המעורבים חשודים כי העבירו סכומי כסף מקופת העירייה לאנשי ארגון "בכרי" ולמעשה רוקנו את הקופה הציבורית מעשרות מיליוני שקלים, מה שהביא לפגיעה קשה במצבה הכלכלי של העיר נצרת ובאיכות חייהם של תושבי המקום. במסגרת החקירה נאספו ראיות לכאורה המצביעות על כך שארגון הפשע השתלט על ההתנהלות הכלכלית של העיריה וגרם לעובדים בכירים במקום לקחת חלק במנגנון העברת הכספים לארגון ולהלבנת הון.

ארגון בכרי – מחולל הפשע בצפון

ארגון הפשע "בכרי" נקשר בפעילות עבריינית ענפה בכל אזור הצפון ומרכזו בעיר נצרת. ארגון זה פועל בגביית דמי חסות, סחיטה באיומים, השתלטות על מכרזים ובשנים האחרונות נקשר על פי החשד למספר רב של אירועי רצח קשים על רקע מאבקי כוחות עם ארגוני פשע נוספים.