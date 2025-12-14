אחרי הפוגה קצרה, הסופה חוזרת. מזג אוויר יהיה גשום וסוער ויירדו גשמים מלווים ברוחות חזקות, רעמים וברד. קיים חשש לשטפונות והצפות. תחזית מזג אוויר

יום שני: מעונן. גשם לפרקים מלווה בסופות רעמים יחידות ירד מצפון הארץ עד הנגב. משעות הצהרים הגשם יתחזק וילווה בסופות רעמים וברד, אז קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וצפון הערבה ובהמשך גם חשש להצפות בדגש על השפלה ובמישור החוף הדרומי. הטמפרטורות ירדו ויהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.

ברד בירושלים