בתי הכנסת ובתי חב"ד באוסטרליה יישארו סגורים מחר, זאת בעקבות פיגוע הירי הקטלני בו נרצחו 11 בני אדם – בהם שליח חב"ד הרב אלי שלאנגר ואזרח ישראלי נוסף. עוד נאמר כי אירועי חנוכה בסידני בוטלו עד להודעה חדשה

שעות לאחר פיגוע הירי בו נרצחו 11 בני אדם, שלוחי חב"ד באוסטרליה עדכנו כי כל בתי הכנסת ובתי חב"ד באוסטרליה יישארו סגורים מחר (שני). בנוסף, המשטרה ביקשה לבטל את כל אירועי החנוכה שתוכנננו בסידני עד להודעה חדשה, זאת בעקבות הפיגוע הקטלני.

"11 בני אדם נרצחו היום ועוד עשרות נוספים נפצעו לאחר ששני מחבלים פתחו באש לעבר יהודים שהשתתפו במסיבת חנוכה המונית של חב"ד בחוף בונדיי בסידני שבאוסטרליה" נמסר. "בין הנרצחים – שליח חב"ד ומארגן האירוע הרב אלי שלאנגר הי"ד, ויהודים נוספים שנכחו באירוע".

בחב"ד סיפרו כי "הפיגוע התרחש בשעה 18:30 (שעון סידני), בשיאו של אירוע חנוכה שארגנו שלוחי חב"ד בחוף בונדיי, בהשתתפות כאלפיים מבני הקהילה – אנשים, נשים וילדים. האירוע מתקיים במקום כבר שנים רבות, והוא מאורגן על ידי שליחי חב"ד בבית חב״ד חוף בונדיי – רב בית הכנסת הרב יהורם אולמן, השליח הרב אלי שלאנגר הי״ד, שכאמור נרצח בפיגוע, ומנהל בית חב"ד לישראלים בסידני השליח הרב מנחם דדון, שבתו נפצעה בפיגוע. באירוע נפצע גם שליח נוסף – יהודה לייב לזרוב מטקסס, ארה"ב, בן 21".

"המסיבה החלה בשעה 17:00 והייתה אמורה להסתיים בשעה 19:00. בסביבות השעה 18:30, בדיוק ברגע שבו היו אמורים להדליק את החנוכייה, החלו להישמע יריות ללא הפסקה, מה שהתברר מיד כפיגוע טרור רצחני שבוצע בידי שני מחבלים בני עוולה" תיארו את רגעי הפיגוע. "לאחר דקות ארוכות של ירי ופגיעה בעשרות משתתפים הצליח אזרח לנטרל מחבל אחד, כאשר המחבל השני נוטרל ונלכד ע"י המשטרה".

"דקות לאחר הדיווחים על הפיגוע, קיבלו שלוחי חב"ד בעיר הוראה לסגור מיידית את האירועים שהתקיימו אצלם באותה שעה, בהשתתפות אלפי יהודים. במקביל, כוחות הביטחון התפרסו בכל המרכזים היהודיים וסגרו את הגישה לבתי הכנסת ובתי חב"ד מחשש למפגע שלישי, שנטען כי עדיין מסתובב" הוסיפו. "נכון לשעה זו, שלוחי חב"ד בעיר קיבלו עדכון כי בתי הכנסת ובתי חב"ד יישארו סגורים גם מחר. במקביל, התבקשו השלוחים ע"י המשטרה לבטל את אירועי החנוכה המתוכננים לשבוע הקרוב, וזאת עד להודעה חדש".

"השליח הרב שלאנגר שנרצח בפיגוע חגג רק לפני שבועות ספורים את שמחת הברית לבנו. הוא הותיר אחריו את רעייתו וחמישה ילדים, הורים, אחים ואחיות, משפחה וקהילה גדולה ומאוחדת" סיכמו. "שלוחי חב"ד באוסטלריה ובעולם כולו עומדים לצד המשפחות בשעות הקשות ומתפללים לימים טובים ושקטים לעם ישראל בעולם כולו".