במכתב חריף שנשלח היום (ראשון) ליועצת המשפטית לממשלה, למפכ"ל המשטרה ולפרקליט המדינה, דורשת ח״כ נעמה לזימי לפתוח בחקירה פלילית במיידי נגד שר המשפטים יריב לוין ושר התקשורת שלמה קרעי, בחשד לעבירת המרדה, כך פורסם כעת (ראשון) בישראל היום.
לוין וקרעי טענו כי על הממשלה לא לציית לפסק הדין של בג"ץ, לזימי טוענת שמדובר בחציית קו אדום. "אלה אינן ביקורת פוליטית לגיטימית, אלא קריאה מפורשת למרי אזרחי ואי-ציות להחלטה שיפוטית מחייבת. זוהי מתקפה על סמכותו של בית המשפט העליון". לזימי דורשת התערבות מיידית של גורמי אכיפת החוק.
לא מדובר ברמזים או פליטות פה, אלא בדפוס מתמשך – הסתה לאי-ציות, ערעור אמון מכוון ברשות השופטת, וליבוי איבה פנימית כדי לכופף ולבטל את החוק החל עליהם".
רוברטו דיקורי
חד משמעית כך צריכה היועמש''ית לעשות!17:51 14.12.2025
ג׳ורג׳
גלי בהרב מיארה יועמה גברת שיט מקומה במקום בו נמצא השיט .18:13 14.12.2025
ניסים
צריכה אישפוז דחוף דחוף ביחד עם היועמשית18:41 14.12.2025
