חברת הכנסת נעמה לזימי דורשת מהיועמ"שית לפתוח בחקירה מיידית נגד יריב לוין ושלמה קרעי בעוון הסתה והמרדה

במכתב חריף שנשלח היום (ראשון) ליועצת המשפטית לממשלה, למפכ"ל המשטרה ולפרקליט המדינה, דורשת ח״כ נעמה לזימי לפתוח בחקירה פלילית במיידי נגד שר המשפטים יריב לוין ושר התקשורת שלמה קרעי, בחשד לעבירת המרדה, כך פורסם כעת (ראשון) בישראל היום.

לוין וקרעי טענו כי על הממשלה לא לציית לפסק הדין של בג"ץ, לזימי טוענת שמדובר בחציית קו אדום. "אלה אינן ביקורת פוליטית לגיטימית, אלא קריאה מפורשת למרי אזרחי ואי-ציות להחלטה שיפוטית מחייבת. זוהי מתקפה על סמכותו של בית המשפט העליון". לזימי דורשת התערבות מיידית של גורמי אכיפת החוק.

לא מדובר ברמזים או פליטות פה, אלא בדפוס מתמשך – הסתה לאי-ציות, ערעור אמון מכוון ברשות השופטת, וליבוי איבה פנימית כדי לכופף ולבטל את החוק החל עליהם".

עוד היא אמרה: "כששרי ממשלה קוראים בגלוי לאי-ציות לפסק דין מחייב של בית המשפט העליון, ובמקביל משתלחים בו ומתירים את דמו הציבורי – זו איננה ביקורת, זו חתירה תחת שלטון החוק והסדר החוקתי.

אני מתחייב כחבר הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה". לטענתה, הם הפרו אותה, ולכן היא דורשת מראש הממשלה להעבירם מתפקידם לאלתר – או שהיועמ”שית תורה לו לעשות