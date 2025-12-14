בעקבות פיגוע רצחני באוסטרליה, צרפת תגברה משמעותית את האבטחה סביב אירועי חנוכה, בתי כנסת ואתרים יהודיים, מחשש לאיומים ולפיגועי חיקוי ברחבי המדינה.

בעקבות הפיגוע הרצחני באוסטרליה, שר הפנים הצרפתי הורה לגופי הביטחון והמשטרה לתגבר משמעותית את האבטחה סביב אירועי חנוכה בכל צרפת, כך על פי דוברות הממשלה.

על פי ההנחיות החדשות, כוחות משטרה, ז’נדרמריה וכוחות ביטחון אזרחיים ייפרסו במספרים מוגברים סביב בתי כנסת, מרכזים קהילתיים, אירועי הדלקת נרות פומביים ואתרים יהודיים רגישים.

במשרד הפנים הצרפתי הדגישו כי מדובר בצעד מניעתי שנועד “להבטיח את שלומם של אזרחי צרפת בני כל הדתות”, אך הודו כי הקהילות היהודיות נמצאות בתקופה האחרונה תחת איום מוגבר, על רקע העלייה החדה באירועים אנטישמיים.