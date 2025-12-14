שני סיכולים ממוקדים תוך פחות משעה: צה"ל בהובלת אוגדה 91 חיסל שני מחבלים של ארגון הטרור חיזבאללה

הבוקר (א'), צה"ל תקף וחיסל תוך פחות משעה שני מחבלים של ארגון הטרור חיזבאללה במרחבים שונים בדרום לבנון. במרחב יעטר שבדרום לבנון, צה"ל תקף וחיסל בהובלת אוגדה 91 ובאמצעות חיל האוויר, מחבל שעסק בניסיונות שיקום תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה.

במרחב בינת ג'בל שבדרום לבנון, צה"ל תקף וחיסל מחבל ששימש כנציג מקומי של ארגון הטרור חיזבאללה, במסגרת תפקידו היה אמון על הקשר בין הארגון לבין תושבי הכפר בנושאים צבאיים וכלכליים. כמו כן, פעל להשתלטות על נכסים פרטיים לצרכי טרור.

בשעות הצהריים, צה"ל תקף בפעם השלישית מחבל נוסף בארגון הטרור חיזבאללה, תוצאות התקיפה בבדיקה. פעולותיהם של המחבלים היוו הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון. צה"ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום ולהגן על מדינת ישראל.