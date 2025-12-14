ראש הממשלה נתניהו יצא למתקפה חריפה כנגד ממשלת אוסטרליה, הניח עליהם את האחריות לפיגוע המחריד במדינה וחשף כי הזהיר את הממשלה מהתגברות האנטישמיות

ראש הממשלה נתניהו נשא דברים לפני זמן קצר, בכנס חתימה מיוחד בעיר דימונה. ראש הממשלה יצא למתקפה זועמת וחריפה על אוסטרליה, והטיל לרגלי ממשלת השמאל בסידני את האחריות לטבח הקשה.

ראש הממשלה הודיע כי הזהיר את ראש הממשלה המכהן במכתב אישי שמסר לו, וכי התריע בפניהם על האנטישמיות המתגברת שמדיניות הממשלה מקדמת, וכי התוצאה מול עניינו.

"לפני כמה חודשים כתבתי מכתב לראש ממשלת אוסטרליה. אמרתי לו שהמדיניות שלהם שופכת שמן על הבעירה האנטישמית, ושהיא מעודדת את שנאת היהודים שפושה ברחובות אוסטרליה" חשף ראש הממשלה.

נתניהו המשיך ותקף בחריפות את השלטונות באוסטרליה: "אנטישמיות זה סרטן, והיא מתפשטת כשמנהיגים שותקים, והם חייבים להחליף את החולשה בעוצמה מולם. זה לא קרה באוסטרליה, וקרה שם היום משהו נורא, רצח בדם קר".

עוד באותו נושא סער לעמיתו האוסטרלית: "עליכם לנקוט בצעדים משמעותיים"

ראש הממשלה המשיך, הוא התאבל על הנרצחים ושיבח את הגבורה שהביאה לעצירת הטבח: "מספר הנרצחים לצערי עולה מרגע לרגע, ראינו את הרוע בשיקפותו, וראינו גם גבורה יהודית בשיאה. אני ראיתי בדרך הנה סרטון, של יהודים, שמתנפל על אחד מהרוצחים, שולף ממנו את הנשק, ומציל מי יודע כמה נפשות".

נתניהו הודיע כי היהדות ניצבת בפני מערכה כנגד אנטישמיות גוברת, והודיע כי הדרך היחידה קדימה היא להילחם: "אנחנו עומדים היום במערכה מול אנטישמיות עולמית, והדרך היחידה להילחם בה זה להוקיע אותה, ולהילחם בה, אין דרך אחרת. זה מה שאנחנו עושים במדינת ישראל, עם צה"ל, עם כוחות הביטחון שלנו, עם הממשלה שלנו, והעם שלנו. אנחנו נמשיך להוקיע את אלה שאינם מוקעים – אלא מעודדים, אנחנו נמשיך לדרוש מהם לעשות מה שנדרש ממנהיגים, אנחנו לא נוותר, לא נקל ראש, ונמשיך להילחם כמו שעשו אבותינו החשמונאים, שהצילו את חוט החיים של עם ישראל".