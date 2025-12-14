הותר לפרסום: משרד החוץ אישר כעת (ראשון) כי עד כה ידוע על הרוג ישראלי ופצוע ישראלי בפיגוע הירי שהתרחש מוקדם יותר היום באירוע חנוכה בסידני שבאוסטרליה. בסך הכל נרצחו בפיגוע 11 בני אדם, ביניהם שליח חב״ד הרב אלי שלנגר הי"ד, וכן נפצעו עשרות נוספים.
במשרד אמרו כי שגרירות ישראל באוסטרליה והמחלקה לישראלים במצוקה במשרד החוץ נמצאת בקשר עם משפחת הפצוע שמאושפז בבית חולים מקומי. במקביל, קונסול ישראל באוסטרליה צפוי להגיע לבית החולים בכדי ללוות את הישראלי הפצוע ולסייע למשפחתו.
כזכור, הפיגוע הקשה התרחש היום בסביבות השעה 18:45 (לפי שעון מקומי) במהלך מסיבת חנוכה בחוף בונדי בסידני. במשטרה אמרו כי יותר מאלף בני אדם נכחו באירוע בעת התרחשות הירי.
בסרטון שפורסם ברשת מוקדם יותר נראה כי אחמד אל אחמד, בן 43, בעל חנות פירות מסידני, תקף בידיים חשופות את המחבל ולקח את נשקו. זמן קצר לאחר מכן דווח כי רכבו של אחד המחבלים נמצא סמוך לזירת הפיגוע.
