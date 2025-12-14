חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 14.12.2025 / 16:21

משטרת ירושלים מבקשת את עזרת הציבור באיתור אישה כבת 64, שיצאה הלילה מבית החולים הדסה עין כרם והותירה את חפציה האישיים ואת הטלפון הנייד מאחור

משטרת ישראל, באמצעות תחנת מוריה, מבקשת את עזרת הציבור באיתור נעדרת בשם סוזן לנה קנדי (64). הנעדרת יצאה מבית החולים הדסה עין כרם שבירושלים הלילה, 14 בדצמבר 2025 (יום ראשון). החשש לשלומה גובר מכיוון שהיא יצאה מבית החולים ללא חפציה האישיים וללא הטלפון הנייד שלה. מאז שעות הבוקר המוקדמות, שוטרי מחוז ירושלים פועלים בסריקות נרחבות וממוקדות לאיתורה, בסיוע מתנדבים רבים, כולל יחידת החילוץ עציון יהודה. תיאור הנעדרת שם: סוזן לנה קנדי

גיל: 64

מבנה גוף: רזה

גובה: כ-1.70 מטר

גוון עור: בהיר

שיער: קצר חום

לבוש (ככל הידוע): מעיל כחול ומכנסי ג'ינס ארוכים כל היודע דבר על מקום הימצאה או כל פרט היכול לסייע באיתורה, מתבקש לפנות מיידית למוקד 100 של משטרת ישראל או לתחנת מוריה בטלפון 02-5683222.

תגיות: חיפושים, משטרת ישראל, נעדרת