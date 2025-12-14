איראן לא מפספסת הזדמנות ומנסה לנקות את שמה על ידי "גינוי" הפיגוע האנטישמי המחריד בסידני, בעודה ממנת טרור נגד יהודים ברחבי העולם

הפיגוע המחריד בסידני כנגד חגיגת החנוכה של הקהילה היהודית המקומית ממשיך לזעזע את העולם. איראן מנסה להשתמש בטרגדיה כדי לנקות מעצמה האשמות לתמיכה בטרור.

שר החוץ האיראני, פרסם לפני זמן קצר הודעה "לגינוי" פיגוע הטרור המחריד בסידני, בו נרצחו לפחות עשרה יהודים ורבים נוספים נפצעו.

דובר שר החוץ האיראני קפץ על המקרה כמוצא שלל רב, והביע את גינויו: "אנו מגנים את הפיגוע האלים בסידני, אוסטרליה. טרור והרג בני אדם בכל מקום בו בוצעו נדחים וראויים לגינוי".

דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאא׳י, פרסם את הדברים ברשתות החברתיות. זאת כמובן רק לאחר שעלתה האפשרות לקשר איראני לפיגוע.

איראן עצמה והמשטר כולו הוא בין ממני הטרור הגרועים בעולם, בדגש לטרור כנגד יהודים וישראלים.