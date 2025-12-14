בשל עבודות במסגרת פרויקט "נתיבים מהירים", יבוצעו בלילות ראשון–שני חסימות זמניות וצמצום נתיבים בכביש 20 ובגשר מודעי, בשעות הלילה בלבד

חברת נתיבי איילון עדכנה כי בלילות ראשון ושני, 14–15 בדצמבר 2025, יבוצעו חסימות וצמצומי תנועה זמניים במספר מוקדים בגוש דן, במסגרת עבודות תשתית.

על פי ההודעה, בין השעות 23:00 עד 05:00 יצומצם נתיב רב־תפוסה +3 בכביש 20 לנוסעים בכיוון צפון, במחלף וולפסון, זאת עקב עבודות לקראת פריסת הסדר תנועה חדש במסגרת פרויקט "נתיבים מהירים".

בנוסף, בין השעות 00:00 עד 05:00 ייחסם רחוב יעקב דורי על גשר מודעי, בקטע שבין רחוב פנחס ספיר בתל אביב–יפו לבין דרך מנחם בגין ברמת גן. במהלך החסימה ייסגר גשר מודעי לתנועת כלי רכב בשני הכיוונים בקטע האמור.

עוד נמסר כי יחולו שינויים זמניים במסלולי התחבורה הציבורית ובמיקומי התחנות באזור. לפרטים נוספים ניתן לפנות למוקד המידע של משרד התחבורה בטלפון 4515* ולהיעזר ביישומוני התחבורה הציבורית.

העבודות מתואמות עם המשטרה ומבוצעות בשעות הלילה במטרה לצמצם את הפגיעה בתנועה. בנתיבי איילון ממליצים לנהגים ולנהגות להיעזר ביישום Waze ולהיערך בהתאם.