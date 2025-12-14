אחרי שהבקיע צמד בליגת האלופות, אוסקר גלוך המשיך לככב. הכוכב הישראלי פתח בהרכב אייאקס במשחק הביתי מול פיינרוד, ובישל את שער היתרון באחד המשחקים הגדולים בהולנד.
הקשר ההתקפי בישל לחברו דייבי קלאסן בדקה ה-13, וקירב את אייאקס לצמרת. זה היה השער התשיעי העונה רק בליגה בה הוא מעורב, עם ארבעה שערים שהבקיע, וארבע שערים שבישל לפני המשחק היום.
כזכור ביום רביעי אחרי הצמד של ענאן חליאלי מול מארסיי, ישראל נוסף הבקיע צמד. אוסקר גלוך הבקיע שני שערים, הוציא את אייאקס מהבור בדרך לניצחון 2:4 וזכה באיש המשחק.
הכוכב וחבריו היו נראים בדרך להפסד נוסף בעונה הקשה שלהם, מול קרבאח האזרית. ההולנדים היו בפיגור 1:2 כשאוסקר הבקיע את השוויון בדקה ה-79, ראה את חברו אנטון גאיי משלים מהפך שלוש דקות לאחר מכן וסגר את התוצאה בדקה ה-90. באתר Voetbal Primuer נכתב, . "המגע שלו קסום, שער יפהפה של שחקן מוכשר מאוד".
