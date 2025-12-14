אחרי שהבקיע צמד בליגת האלופות, אוסקר גלוך המשיך לככב. הכוכב פתח בהרכב אייאקס מול פיינרוד, ובישל את שער היתרון באחד המשחקים הגדולים בהולנד

אחרי שהבקיע צמד בליגת האלופות, אוסקר גלוך המשיך לככב. הכוכב הישראלי פתח בהרכב אייאקס במשחק הביתי מול פיינרוד, ובישל את שער היתרון באחד המשחקים הגדולים בהולנד.

הקשר ההתקפי בישל לחברו דייבי קלאסן בדקה ה-13, וקירב את אייאקס לצמרת. זה היה השער התשיעי העונה רק בליגה בה הוא מעורב, עם ארבעה שערים שהבקיע, וארבע שערים שבישל לפני המשחק היום.

עוד באותו נושא לילה שני ברציפות ישראלי הציל את המצב: "המגע שלו קסום" 07:51 | שמחה רז 0 0 😀 👏

כזכור ביום רביעי אחרי הצמד של ענאן חליאלי מול מארסיי, ישראל נוסף הבקיע צמד. אוסקר גלוך הבקיע שני שערים, הוציא את אייאקס מהבור בדרך לניצחון 2:4 וזכה באיש המשחק.